El Gobierno de Mendoza estudia prohibir el uso de redes sociales en menores de edad

El Gobierno de Mendoza evalúa limitar el acceso a redes sociales en menores de 16 años , tomando como ejemplo el modelo que implementará Australia a partir de este miércoles 10 de diciembre.

Consultado por la salud mental de los jóvenes mendocinos, que preocupa y mucho, el ministro de Salud, Rodolfo Montero , aseguró en exclusiva a MDZ que ven con buenos ojos la nueva regulación que dictaminó Australia, que lo convierte en uno de los primeros países a nivel mundial en restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

"Lo estamos estudiando. Resulta fundamental darle herramientas a los padres. Está demostrado que gran parte de los problemas de salud mental que atraviesan los jóvenes están vinculados al uso de redes sociales desde que son muy chiquitos. La idea es que el Estado brinde una nueva herramienta a los papás", confirmó Montero.

Si bien el ministro de Salud evitó dar mayores precisiones, dejó entrever que será uno de los temas que marcará la agenda del Gobierno de Mendoza en 2026.

A partir de este miércoles 10 de diciembre , en Australia comienza a regir la prohibición de uso de redes sociales en menores de 16 años . La medida fue aprobada por el Parlamento australiano en noviembre de 2024. Posteriormente, se dio a conocer un documento con las pautas que deberán seguir las empresas para identificar y eliminar las cuentas de los usuarios más jóvenes.

La normativa "Social Media Minimum Age Law", posiciona a Australia como el primer del mundo en implementar una regulación de alcance nacional para restringir el uso de redes sociales por edad.

La medida tiene como objetivo respaldar a los padres en la protección de sus hijos ante los posibles efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de los niños y adolescentes.

Australia prohíbe el uso de redes sociales en menores de 16 años.

"Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin. Quiero que los padres y las familias australianas sepan que el Gobierno los respalda", declaró tiempo atrás el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

De acuerdo a la ley, los menores de 16 años no podrán tener cuentas en Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat y TikTok, X, Threads, Reddit y Kick, entre otras. Los perfiles actualmente activos, en tanto, serán cerrados y aquellos menores no podrán volver a crearse una nueva cuenta.

Además, la nueva legislación le exige a las empresas tecnológicas tomar "medidas razonables" para impedir que los menores de edad accedan a las redes sociales. Las plataformas tendrán que verificar la edad de todos los usuarios de manera obligatoria, a través de distintas herramientas.

En caso de incumplimiento, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares australianos, que son aproximadamente 32 millones de dólares estadounidenses.

Uso de redes sociales en Argentina

Según el informe "Consumo de Redes Sociales y uso de Internet en Argentina", elaborado por la Universidad FASTA, los argentinos pasan en promedio 4 horas y 24 horas por día en redes sociales, con picos el domingo domingo cuando el promedio puede llegar a 5 horas.

Mientras en menores de 18 años la motivación principal de conexión es el entretenimiento, Instagram es la red social más utilizada por los usuarios con un 27,2%. Le sigue YouTube con 22,3% y luego Facebook con 21,4%. TikTok queda en cuarto lugar con 15,9%, mientras que X ocupa el quinto lugar con el 9,1%.

En tanto, TikTok es la preferida de los menores de 18 años. De hecho, Mendoza es la segunda provincia que más usa esta red social; antes está Catamarca.

Por su parte, un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE), en el que se incluyó a más de 10.405 estudiantes y 2.261 docentes de 50 escuelas secundarias de la provincia, arrojó que el 95,7% de los alumnos utilizan el teléfono en clase. Además, el 97% tiene un dispositivo propio.

Entre las aplicaciones más utilizadas por los jóvenes se destacan WhatsApp, Instagram y TikTok.

INFORME-ENCUESTA-A-DOCENTES-ALUMNOS-FAMILIAS

La encuesta también dio a conocer un dato preocupante: el 55% de los chicos reconoció tener problemas de sueño relacionados al uso del celular. Por otro lado, el 75% revisa el teléfono al menos cada 30 minutos, mientras que un 33% aceptó solicitudes de amistad de personas desconocidas, y un 6% llegó a encontrarse en persona con usuarios que conocieron en línea.

Claro está que los cantidad de adolescentes con problemas de salud mental han crecido de manera sostenida en los últimos años. Ampliando, el suicidio es la principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de 10 a 19 años en Argentina, superando a los tumores y los accidentes, asegura un informe del Observatorio de Desarrollo Humano y de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Además, desde el Hospital Notti confirmaron un crecimiento en la demanda en salud mental.

Si bien las causas son por múltiples factores, especialistas aseguran que el uso de redes sociales a temprana edad es uno de los factores. Por esto, el Gobierno de Mendoza analiza medidas para enfrentar esta realidad, y limitar el uso de redes sociales en menores de edad será uno de los temas a debatir en 2026.