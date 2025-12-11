Qué hacemos con los celulares y los chicos: prohibiciones, pactos parentales y cero pantallas

El uso de celulares y el acceso a internet por parte de los chicos vuelve a estar en el centro de la escena después de que el ministro de Salud Rodolfo Montero confirmó a MDZ que analizan prohibir el uso de redes sociales en menores de edad .

La medida no es al azar. Los pediatras desaconsejan el uso de teléfonos inteligentes entre niños y adolescentes, Australia prohibió las redes sociales a todos los menores de 16 años, y al menos tres escuelas de Mendoza desalientan el uso de celulares en las aulas a través de distintas metodologías.

En julio, la Sociedad Argentina de Pediatría lanzó una serie de recomendaciones para el uso de teléfonos inteligentes entre niños y adolescentes. En primer lugar, puso en manos de las familias la responsabilidad y criterio para darle a los chicos un celular.

“Nadie conoce mejor al niño, al preadolescente o al adolescente que su familia, los cuidadores saben si está preparado para portar y hacer un buen uso del smartphone, en cuanto a lo individual, su grado de responsabilidad en general y el grado de madurez alcanzado”, explicaron los pediatras en un detallado documento e invitaron a respetar las edades habilitadas por las aplicaciones para tener redes sociales.

Consensuar límites

Respetar el horario de sueño y las comidas principales

Crear espacios libres de tecnología

Evitar compartir datos con extraños

No descargar aplicaciones sin el permiso de los padres

Apagar el teléfono en la escuela y cuando se hacen tareas

Configurar los perfiles como menores

Enseñar a los chicos a reconocer situaciones de riesgo y brindarles herramientas para reportar y bloquear a los usuarios malintencionados.

Brindar un espacio de diálogo y de confianza para que puedan pedir ayuda

El impacto de los celulares en el neurodesarrollo

Unos meses antes, la Asociación Española de Pediatría lanzó recomendaciones más duras como aplicar el uso de cero pantallas hasta los 6 años, menos de una hora de pantalla hasta los 12 y menos de dos horas hasta los 16.

“En la adolescencia finaliza tanto la maduración del sistema límbico como la maduración de la corteza cerebral. Los medios digitales interfieren a esta edad de dos formas distintas: aumentando la activación de la región límbica, al estar expuestos a sistemas de gratificación inmediata, y disminuyendo la actividad frontal por efecto desplazamiento de los estímulos adecuados para la edad”, explica el documento de la Asociación Española de Pediatría.

“Además, la multitarea relacionada con las pantallas se asocia con peores resultados cognitivos, una disminución de la capacidad de filtrar las distracciones y un aumento de la impulsividad y disminución de la memoria de trabajo. De este modo, los adolescentes que pasan demasiado tiempo frente a una pantalla tienen más probabilidades de presentar dificultades cognitivas graves”, agrega.

niño crianza teléfono.jpg Algunos pediatras aconsejan cero pantallas hasta los 6 años. Pixabay

Qué pasa en Mendoza

Aunque en Mendoza no hay datos concretos sobre la incidencia en la salud por el uso de las pantallas en los niños y adolescentes, los médicos han percibido más consultas por desarrollo del lenguaje, conducta, desempeño escolar y socialización después de la pandemia y el confinamiento.

“El primer sospechoso es la exposición a las pantallas y hay estudios que confirman la relación de los trastornos del desarrollo con el uso prolongado de las pantallas”, explicó a MDZ la pediatra especializada en neurodesarrollo y trabaja en el Notti y en Neuromed, Marcela Caffulli.

“Es muy importante que los chicos jueguen, salgan a pasear, vayan a la plaza, tengan estímulos con humanos y vean en tres dimensiones. Tienen que aprender a tolerar el aburrimiento y desarrollar la autonomía. La pantalla es muy funcional para los adultos, es un medio de entretenimiento”, agregó.

Entre las problemáticas que genera el uso de pantallas en los niños, Caffulli enumeró los problemas para conciliar el sueño. “En la noche hay procesos de consolidación de aprendizajes y el uso de pantallas genera un retraso del reloj circadiano”, dijo la especialista.

“También hay señales de estado de ánimo depresivo, alteraciones de la conducta, disminución de la autoestima y alteración del desarrollo cerebral. La pantalla roba el protagonismo, interfiere en el circuito de la gratificación y está muy relacionada con las adicciones. Cuando el adulto quiere sacar la pantalla, el bebé se niega, hace un berrinche porque no sabe que está cansado”, añadió Caffulli.

El importante rol de los padres

En la regulación del uso de las pantallas en las familias, los padres tienen un rol fundamental. “Nosotros hablamos de lo virtual y lo real, y de pensar la jerarquía que le damos a los territorios presenciales y a los territorios digitales. En ese sentido, creemos que como mundo adulto estamos frente a un desafío muy particular en esta época que tiene que ver con pensar los cuidados, las regulaciones y los consensos para el territorio digital”, dijo a MDZ Santiago Stura, de Faro Digital, una organización no gubernamental que se dedica hace una década a la exploración, análisis y promoción de la ciudadanía en los territorios digitales.

celulares Los adultos tienen el importante rol de autorregularse en el uso del celular. Archivo MDZ

Para Stura, el uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales tiene que tener un lugar en las reuniones de padres y celebró los pactos parentales para retrasar el uso de pantallas. Además, llamó a las familias a interiorizarse en los mundos digitales que usan los chicos. “Si voy a mandar a mi hijo a practicar un deporte, voy al club, veo quien es el profesor, sus compañeros, quiénes pueden entrar al club. En el mundo digital debería pasar lo mismo, ver en qué espacios entra mi hijo, cómo son las redes, cómo es Tik Tok y Roblox”, señaló Stura.

“Y nos parece importante que el mundo adulto asuma un rol de cuidado, de poner un límite, hay que animarse a poner el límite, que los chicos y chicas se enojen con nosotros, pero a nosotros nos toca cuidar ese lugar y saber que ese límite implica también una escucha activa y una conversación”, agregó.

Además, insistió en la importancia de regular el uso de las pantallas entre los adultos. “Si yo le limito a mi hija el uso del teléfono y ella me ve siempre con el celular a un metro de distancia mi consejo no funciona. Hay un mundo adulto que pone al celular como objeto de deseo. Dentro de lo posible tenemos que trabajar la autorregulación los adultos para predicar con el ejemplo”, cerró.

Las escuelas, los pactos parentales y las prohibiciones

En Mendoza, al menos tres escuelas han regulado el uso de los teléfonos entre los alumnos. El primero fue el colegio San Luis Gonzaga en marzo de este año. Los alumnos tienen prohibido llevar celulares en la primaria y en la secundaria dejan los aparatos en una caja durante las horas de clases. Para comprar en el kiosko se usan billetes y monedas, y si hay alguna urgencia se utiliza el teléfono fijo de la institución.

celulares colegio san luis gonzaga (9).JPG En el colegio San Luis Gonzaga los estudiantes de la secundaria dejan sus teléfonos en un gabinete cuando entran a clases. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El impacto fue inmediato, mejoró el rendimiento académico, la atención en clases y la interacción entre los estudiantes. “En los recreos se escuchan risas”, fue el denominador común de docentes y directivos.

Hace unas semanas, el colegio San Nicolás anunció la prohibición de teléfonos en la escuela y distintos grupos de padres del colegio San Andrés, informaron la firma de pactos parentales, una novedosa herramienta con la que las familias se ponen de acuerdo para retrasar el uso de celulares y redes sociales en las casas mientras la escuela acompaña. De esta forma, se logra que los niños y adolescentes tengan las mismas reglas sobre el uso de pantallas en la casa, en la escuela y con sus amigos.