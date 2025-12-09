Actualizan la formación de preceptores en Mendoza: qué cambia con la nueva resolución

El Gobierno escolar aprobó el nuevo diseño curricular de la carrera, que ahora será implementado en todas las regiones educativas de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó, mediante la Resolución Nº 6539, el nuevo plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Preceptoría Escolar, una carrera considerada estratégica para fortalecer el acompañamiento de estudiantes y la gestión institucional en el sistema educativo de Mendoza.

El rediseño curricular responde a la normativa nacional y provincial vigente y se alinea con los lineamientos del Consejo Federal de Educación. Según la resolución, la propuesta formativa contempla competencias en gestión académica, comunicación institucional, mediación de conflictos y acompañamiento pedagógico, incorporando además herramientas tecnológicas que hoy atraviesan el trabajo en las instituciones educativas.

Una carrera clave para el sistema educativo de Mendoza La actualización del plan se elaboró a partir de procesos de consulta con institutos de educación superior, equipos docentes y organismos técnicos nacionales, en un esquema de participación ampliada. Allí se revisaron las prácticas profesionalizantes, la progresión curricular y la coherencia entre las unidades formativas.

La carrera se implementa en Mendoza desde 2004 y forma parte de la planificación estratégica del nivel superior. Con esta versión actualizada, la DGE busca adecuarla a las demandas actuales del sistema educativo, promoviendo mayor autonomía estudiantil, integración institucional y formación continua.

Alcances, implementación y validez El nuevo plan de estudios tendrá carácter jurisdiccional y se aplicará en institutos de gestión estatal y privada de todas las regiones de la provincia: Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este. Cada institución deberá solicitar autorización previa a la Dirección de Educación Superior para abrir la matrícula.