Reorganización educativa: una Tecnicatura que se dictaba en el IEF se muda a Luján de Cuyo

La Dirección de Educación Superior (DES) de la provincia de Mendoza formalizó este miércoles la relocalización de la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza (P.E. 510-DGE-19) y de la FPIII “Guía e Intérprete Ambiental”, actualmente dictadas en el Instituto de Educación Física 9-016 “Dr. Jorge Coll”.

El traslado se realizará al Instituto de Educación Superior 9-029, ubicado en Luján de Cuyo, en el marco del ordenamiento provincial de la oferta educativa dispuesto por la Resolución Nº 392 , publicada en el Boletín Oficial.

Según establece la normativa, la decisión se fundamenta en criterios de planificación del sistema formador, la necesidad de evitar superposiciones entre instituciones y el objetivo de fortalecer la pertinencia territorial y académica de las carreras técnicas y docentes. El proceso fue consensuado en los Consejos Regionales de Educación Superior y acordado posteriormente con los rectores de la región.

El cronograma de relocalización será progresivo y se implementará del siguiente modo:

La resolución aclara que los estudiantes regulares no deberán trasladarse de manera inmediata: podrán continuar sus cursados y egresar según la normativa vigente. También se garantiza que no se verán afectados los derechos laborales del personal docente, cuyo traslado se realizará respetando antigüedad, situación de revista, carga horaria y condiciones de trabajo.

Los docentes podrán aceptar la relocalización mediante un acta individual, mientras que quienes no la acepten quedarán en disponibilidad, conforme al Estatuto del Docente y la normativa aplicable.

Asimismo, se dispuso que todo el equipamiento específico —laboratorios, material técnico y recursos didácticos— será transferido desde el IEF 9-016 al IES 9-029, donde continuará utilizándose para el dictado de ambas ofertas formativas.

La DES estableció que los equipos de gestión de ambas instituciones deberán coordinar el traslado, el seguimiento de estudiantes y las condiciones pedagógicas para asegurar una trayectoria formativa de calidad durante toda la transición.

La resolución publicada en el Boletín Oficial