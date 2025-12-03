Reorganización educativa: una Tecnicatura que se dictaba en el IEF se muda a Luján de Cuyo
La Dirección de Educación Superior dispuso la relocalización progresiva de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza.
La Dirección de Educación Superior (DES) de la provincia de Mendoza formalizó este miércoles la relocalización de la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza (P.E. 510-DGE-19) y de la FPIII “Guía e Intérprete Ambiental”, actualmente dictadas en el Instituto de Educación Física 9-016 “Dr. Jorge Coll”.
El traslado se realizará al Instituto de Educación Superior 9-029, ubicado en Luján de Cuyo, en el marco del ordenamiento provincial de la oferta educativa dispuesto por la Resolución Nº 392, publicada en el Boletín Oficial.
Según establece la normativa, la decisión se fundamenta en criterios de planificación del sistema formador, la necesidad de evitar superposiciones entre instituciones y el objetivo de fortalecer la pertinencia territorial y académica de las carreras técnicas y docentes. El proceso fue consensuado en los Consejos Regionales de Educación Superior y acordado posteriormente con los rectores de la región.
Cómo será el traslado y qué implica para estudiantes y docentes
El cronograma de relocalización será progresivo y se implementará del siguiente modo:
- 2025: inicio formal del proceso y cierre de inscripción en la sede del IEF 9-016.
- 2026: traslado de la planta docente de primer año al IES 9-029.
- 2027: relocalización del segundo año.
- 2028: traslado del tercer año y finalización del proceso.
La resolución aclara que los estudiantes regulares no deberán trasladarse de manera inmediata: podrán continuar sus cursados y egresar según la normativa vigente. También se garantiza que no se verán afectados los derechos laborales del personal docente, cuyo traslado se realizará respetando antigüedad, situación de revista, carga horaria y condiciones de trabajo.
Los docentes podrán aceptar la relocalización mediante un acta individual, mientras que quienes no la acepten quedarán en disponibilidad, conforme al Estatuto del Docente y la normativa aplicable.
Asimismo, se dispuso que todo el equipamiento específico —laboratorios, material técnico y recursos didácticos— será transferido desde el IEF 9-016 al IES 9-029, donde continuará utilizándose para el dictado de ambas ofertas formativas.
La DES estableció que los equipos de gestión de ambas instituciones deberán coordinar el traslado, el seguimiento de estudiantes y las condiciones pedagógicas para asegurar una trayectoria formativa de calidad durante toda la transición.
La resolución publicada en el Boletín Oficial