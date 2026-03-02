Mendoza suma una nueva tecnicatura que cambia la forma de construir: cómo inscribirse

Construir hoy implica mucho más que cemento y planos. Las ciudades crecen, pero también crece la necesidad de hacerlo con responsabilidad. El ahorro energético, el uso racional de los recursos y la reducción del impacto ambiental ya no son temas secundarios. En ese contexto, Mendoza decidió avanzar y sumar una nueva carrera.

La misma es la Tecnicatura Superior en Construcción Sustentable con su oferta académica. La medida fue oficializada por la Dirección General de Escuelas , a través de la Dirección de Educación Superior. La intención es clara: actualizar la formación técnica y acompañar las transformaciones productivas que atraviesa la provincia. No se trata solo de abrir una carrera, sino de dar respuesta a una demanda concreta del sector.

El mundo de la construcción ya no funciona con las mismas reglas de hace una década. Las normativas ambientales son más exigentes y la eficiencia energética se volvió un eje central en cualquier proyecto. Frente a ese escenario, la nueva tecnicatura propone una formación integral.

El plan de estudios combina conocimientos técnicos propios del rubro con contenidos vinculados a energías renovables, tecnologías eficientes, gestión ambiental y uso de materiales sustentables. También incluye herramientas de planificación y dirección de obra.

El objetivo es formar técnicos capaces de intervenir en proyectos con una mirada actual. Profesionales que puedan trabajar tanto en el ámbito público como en el privado, con criterios claros de sostenibilidad y cumplimiento normativo.

Más oportunidades en un sector clave

La construcción sigue siendo uno de los motores económicos de Mendoza. Sin embargo, el mercado laboral se volvió más competitivo y especializado. Las empresas buscan perfiles que no solo sepan ejecutar obras, sino que comprendan el impacto ambiental de cada decisión.

Quienes egresen de esta carrera estarán preparados para optimizar recursos, mejorar la eficiencia energética y aplicar prácticas responsables con el entorno. Ese diferencial amplía las posibilidades de inserción laboral y fortalece el perfil profesional.

Al mismo tiempo, la propuesta apunta a consolidar una matriz productiva más innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible de la provincia.

INSUTEC y el vínculo con el territorio

La tecnicatura será dictada por el IES 9-019 INSUTEC, en la Ciudad de Mendoza. La institución suma así una propuesta alineada con las necesidades actuales del sector constructivo.

Este paso se apoya en un trabajo previo de articulación entre educación y mundo laboral. En junio de 2025 se realizó el workshop “Construyendo Vínculos: prácticas, innovación y sinergia en el sector de la construcción”, un encuentro que buscó fortalecer esa conexión.

La jornada tuvo lugar en La Nave Cultural y reunió a estudiantes, docentes, empresas y representantes del ámbito profesional. Allí se puso en agenda la importancia de actualizar contenidos y potenciar las prácticas profesionalizantes.

Con esta incorporación, Mendoza reafirma su apuesta por una educación pública conectada con la realidad. Construir ya no es solo levantar estructuras. Es proyectar espacios más eficientes, más responsables y acordes a los desafíos ambientales del presente.