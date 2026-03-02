Alerta por granizo y tormentas este lunes en Mendoza: qué departamentos alcanzará

El lunes seguirá inestable en Mendoza, con máxima de 34° y alerta vigente en varios departamentos del este y sur provincial.

El lunes continuará el tiempo inestable en Mendoza, en una jornada marcada por el calor y nuevas alertas meteorológicas por tormentas. El ambiente será caluroso, con nubosidad variable durante gran parte del día.

La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 34°, mientras que los vientos moderados del sector sur acompañarán el desarrollo de la jornada. También se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera, con probabilidad de caída de granizo en algunos sectores.

mapa_alertas (4) El este y sur provincial están bajo alerta por tormentas fuertes y posible granizo. SMN El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.