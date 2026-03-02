Alerta por granizo y tormentas este lunes en Mendoza: qué departamentos alcanzará
El lunes seguirá inestable en Mendoza, con máxima de 34° y alerta vigente en varios departamentos del este y sur provincial.
El lunes continuará el tiempo inestable en Mendoza, en una jornada marcada por el calor y nuevas alertas meteorológicas por tormentas. El ambiente será caluroso, con nubosidad variable durante gran parte del día.
La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 34°, mientras que los vientos moderados del sector sur acompañarán el desarrollo de la jornada. También se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera, con probabilidad de caída de granizo en algunos sectores.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.
Además, se estiman acumulados de entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma localizada. En estas zonas se recomienda especial atención durante la tarde y noche, cuando se espera el tramo más inestable de la jornada.