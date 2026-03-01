Quiénes vuelven a clases este lunes en Mendoza y qué deben tener en cuenta

Este lunes 2 de marzo comenzarán las clases para los estudiantes de 2° a 6° año del nivel secundario en Mendoza . De esta manera, el nivel quedará completo en las aulas tras el inicio anticipado de los ingresantes a primer año.

Los alumnos de 1° año ya tuvieron su período de ambientación los días 25, 26 y 27 de febrero. Esa instancia buscó acompañar la adaptación a la nueva etapa educativa, con actividades centradas en normas, materias y organización escolar.

Las autoridades provinciales confirmaron que el ciclo 2026 contará con 190 días de clases . En el caso del secundario , eso se traduce en 940 horas reloj de cursado efectivo.

El calendario establece que las clases se extenderán hasta el 30 de noviembre para quienes aprueben y cumplan con la asistencia requerida. Luego, del 30 de noviembre al 18 de diciembre, se desarrollará la instancia de recuperación de saberes.

El miércoles 25 de marzo se realizó un acto de inicio en la escuela 4-115 Infanta Mendocina, en Guaymallén, con la presencia de la directora del Nivel Secundario, Cecilia Páez. Allí acompañó especialmente a los estudiantes de primer año en este comienzo de ciclo lectivo.

“Que aprovechen cada minuto y que la escuela secundaria adquiera un nuevo sentido para sus vidas”, expresó Páez, quien destacó que el período de ambientación permite conocer la metodología, las normativas y el edificio escolar. También subrayó el trabajo de preceptores, equipos de orientación y profesores en esta primera experiencia.

Nuevo material para fortalecer Matemática

En paralelo al inicio de clases, la Dirección General de Escuelas convocó para el 4 de marzo a supervisores, directores y docentes de primer año a la presentación del cuadernillo “Tu viaje matemático: explorando, aprendiendo y disfrutando”. El encuentro será virtual y el material será obligatorio en todos los primeros años de escuelas estatales y privadas, dentro del plan Mendoza Mejora.

La directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf, explicó que el cuadernillo fue elaborado por equipos técnicos de primaria y secundaria. El objetivo es reforzar contenidos que deberían haberse adquirido en séptimo grado y consolidar la base en matemática.

Además, recordó que en abril se aplicará el Censo de Matemática y que las escuelas recibirán reportes para ajustar la planificación anual. La implementación sostenida de este material apunta a fortalecer los aprendizajes iniciales y ordenar tiempos y recursos dentro del aula.