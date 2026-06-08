Otra encuesta en Mendoza marca un Cornejo "sin respuestas" y "atrasado"

Una encuesta de DC Consultores, de Anibal Urios, se enfocó en la realidad política de Mendoza y emitió un informe durísimo contra la actual gestión de Alfredo Cornejo, donde asegura que se explicita un modelo cornejista "sin respuestas" ante los problemas de los mendocinos y con medidas "atrasadas".

El documento se realizó en base a una encuesta digital realizada la semana pasada, entre el 28 de mayo y el 1 de junio a 1.022 personas a lo largo y ancho de Mendoza.

Según el informe de Urios, consultor vinculado al petrismo local, se evidencia una "pérdida de confianza" local al Gobierno Provincial; y en base a eso, se le preguntó a los mendocinos a qué atribuye ese "desgaste". El resultado fue que el 43,4% de los encuestados aseguró que el modelo de Cornejo "se quedó sin respuestas"; mientras que el 37,6% consideró que "la economía no arranca" y que Cornejo no es el culpable, sino el contexto macroeconómico.

El resto de los encuestados se dividió en un 13,2% que asegura que hay "velocidad de Milei y lentitud de Cornejo" y un 5,8% que exige "respuestas inmediatas" y que se está pensando más en el futuro que en las urgencias diarias.

Con relación a Mendoza, el 42,8% sostiene que la provincia está "recalculando" y que va "del agotamiento a la expectativa"; un 34,2% que la provincia se encuentra "en otra sintonía", es decir, en modo analógico si se compara con la Nación; y un 23% sí sostiene que Mendoza está "en orden".

Respecto a la gestión actual, el 63,4% de los encuestados aseguró que Cornejo y su gestión "quedó atrasado". En tanto, el 23,1% dijo que el sancarlino "todavía puede dar más" y un 13,5% que "funcionó para mantener el orden".

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Ante la pregunta de por qué en Mendoza "no ha crecido ni ha generado empleo privado al ritmo de otras épocas", los encuestados eligieron en un 37,8% que se ha dado por un "agotamiento del modelo actual de gestión y la falta de reformas estructurales de fondo"; mientras que muy cerca, el 36,9% sostuvo que se ha dado "porque el Gobierno prioriza el gasto político y la pauta antes que la inversión productiva".

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Por último, un 20,5% decidió echarle la culpa a la Nación, al sostener que todo es problema de las políticas nacionales que se han tomado; y un 4,8% que Mendoza "está creciendo bien y no necesita cambios".

La encuesta de DC Consultores sobre Mendoza y Alfredo Cornejo