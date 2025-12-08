Ascenso y traslado en las escuelas de Mendoza: cómo quedó el mapa de directivos para 2026

La provincia sumó recientemente más de 1.200 cargos directivos y puso en marcha un proceso de renovación que impactará en todo el sistema educativo.

En este marco, se cerró una nueva etapa de movimientos internos que definirá quiénes estarán al frente de los colegios secundarios orientados, técnicos y de trabajo a partir de 2026. Se trata de la finalización del concurso de ascenso y traslado de jerarquía directiva, un mecanismo que organiza la movilidad de directores, vicedirectores y regentes.

Estos concursos aseguran que los cargos se otorguen con criterios objetivos basados en antecedentes, mérito y trayectoria docente. También habilitan el ingreso de nuevos equipos a la conducción escolar, lo que permite renovar liderazgos y garantizar continuidad institucional.

Durante los primeros días de diciembre participaron 50 directores en el concurso de traslado por antecedentes y méritos. De ellos, 27 accedieron efectivamente al movimiento hacia otra institución, según la disponibilidad de vacantes y el orden de mérito.

Más de 1.250 educadores aprobaron las tres etapas del concurso provincial y se convertirán en directores de escuelas de distintos niveles.

En paralelo, se desarrolló el concurso de ascenso y traslado destinado a vicedirectores y regentes. Este proceso reunió a 25 agentes, quienes lograron acceder a cargos de directores conforme al orden establecido por la Junta Calificadora de Méritos.

Con la finalización de esta instancia, las vacantes que quedaron sin cubrir serán las que podrán elegir quienes aprobaron el concurso de ingreso a la jerarquía directiva. Ese tramo se llevará adelante entre el 10 y el 12 de diciembre, con la participación de 344 docentes en condiciones de acceder a un cargo titular.

Qué se prioriza y cuándo asumirán los nuevos directivos

escuela alumnos aula secundaria (3).jpg Directores, vices y regentes participaron de los movimientos internos que ordenarán la conducción escolar antes del inicio del próximo ciclo lectivo. DGE

Según explicó Nerina Chiaramonte, secretaria técnica de la Junta Calificadora de Méritos de Educación Secundaria, en estos concursos siempre se prioriza a docentes con más de tres años de servicio en escuelas de zonas catalogadas como 100% y 80%. Esta valoración busca reconocer el trabajo sostenido en contextos de mayor complejidad.

Las resoluciones que habilitaron los procesos son la 6163 (traslado de directores) y la 6164 (ascenso y traslado). Ambas regulan la adjudicación a partir de la antigüedad como titular y de los antecedentes presentados, un criterio que reemplaza al sistema anterior basado únicamente en la antigüedad.

Todas las designaciones tomarán posesión el 1 de febrero de 2026, lo que permitirá que el próximo ciclo lectivo comience con la mayoría de las escuelas secundarias orientadas y técnicas con sus directores titulares ya establecidos.