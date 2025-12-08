La Fiesta de la Cerveza incorporó este año Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina. Es importante destacar que, el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio.

Así, a través de esta herramienta, el público podrá pre-comprar bebidas y comidas. También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival.

Cabe destacar que, previo al ingreso, las personas podrán optar por dos modalidades. Por un lado, la pre-compra de productos, que se realiza ingresando a la web en www.popmeals.net . Allí, solo deberán seleccionar “Comprar productos”, armar el pedido y realizar el pago online.

Una vez finalizado el proceso, recibirán un QR por correo electrónico, que deberá presentarse durante la Fiesta de la Cerveza en el puesto correspondiente. Es importante retirarlo antes de que finalice el evento.

Por otro lado, quienes deseen agilizar aún más su experiencia podrán cargar dinero para usar dentro del predio. También desde la web, seleccionando “Cargar dinero”, se acreditará el monto elegido y se enviará un QR con saldo disponible para consumir en cualquier barra o stand gastronómico.

Las cargas pueden realizarse en efectivo, tarjeta o Mercado Pago, y el sistema descontará automáticamente cada consumo del total disponible.

Si al terminar el tercer día queda dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse desde el usuario de Pop Meals.

Cuánto sale una pinta en la Fiesta de la Cerveza

A lo largo de todo el perímetro del predio están ubicados los puestos de comida, bebidas y cervecerías. Los precios varían de acuerdo al menú elegido. Por ejemplo, un superpancho cuesta $8.000, una pinta $7.000 y dos pintas $13.000. El ecovaso cuesta $1.500.