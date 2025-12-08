Fiesta de la Cerveza: mirá quiénes estuvieron en la primera noche

Ni el frío y la lluvia desalentaron a los mendocinos y turistas que disfrutaron de la primera noche de la Fiesta de la Cerveza.

Amigos, parejas y familias colmaron el hipódromo en la primera noche de la Fiesta de la Cerveza.

A pesar del frío y la lluvia, cientos de mendocinos y turistas partiparon de la primera noche de la Fiesta de la Cerveza. Fanáticos de Cazzu y Molotov fueron protegidos con atuendos y impermeables para disfrutar de las presentaciones de sus artistas favoritos.

Primera noche de la Fiesta de la Cerveza Aunque anoche estaba pensada como el cierre de la Fiesta de la Cerveza 2025, finalmente terminó siendo la noche de apertura tras la reprogramación por el mal tiempo. Se presentaron Cazzu, referente del trap y lo urbano, los mexicanos de Molotov y La Konga.

El lunes será la noche de rock con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones

El martes abrirá con ritmo y baile. Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.