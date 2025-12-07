A pesar de la lluvia, la Fiesta de la Cerveza no se suspende

Las puertas del Hipódromo están abiertas desde las 18. Además, de las presentaciones artísticas hay foodtrucks, cervecerías , Paseo Creativo (feria), stands de tatuadores, barberías y muchas atracciones.

Esta noche se presentará en la Fiesta de la Cerveza Cazzu, referente del trap y lo urbano, compartirá escenario con los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una fiesta explosiva y a puro baile.

La grilla de esta noche en la Fiesta de le Cerveza

El lunes será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Y el martes será la noche de ritmo y baile. Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

fiesta de la cerveza La Fiesta Provincial de la Cerveza se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza. Prensa Godoy Cruz

Huella de carbono de la Fiesta de la Cerveza

El volumen 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza reafirma su liderazgo en sostenibilidad al celebrar diez años consecutivos de medición de Huella de Carbono. Este hito marca una década de compromiso ambiental que permitió consolidar y perfeccionar estrategias de mitigación y compensación. Por lo que, transformó la fiesta en un evento modelo a nivel nacional.

Con más de 40.000 asistentes en ediciones anteriores, el festival no solo promete la mejor experiencia cervecera y shows de primer nivel. También, eleva la vara en transparencia y gestión ambiental.

Este año, la huella de carbono se medirá con un enfoque completamente innovador gracias a una propuesta de Ecosigna —consultora ambiental líder— en colaboración con Zeroma, la startup argentina especializada en tecnologías climáticas de monitoreo en tiempo real.

Ellos serán los responsables de cuantificar la huella total del evento en vivo, mediante un seguimiento preciso de variables clave que abarcan todo el ciclo del festival, desde el primer movimiento hasta el último residuo. Se evaluará: