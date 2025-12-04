La Fiesta Provincial de la Cerveza se reprogramó por alerta meteorológica: conocé las nuevas fechas
El festival sufrió modificaciones de último momento y en esta nota te contamos todos los detalles.
La Fiesta Provincial de la Cerveza estaba programada para este 5, 6 y 7 de diciembre, pero debido al alerta meteorológi por tormentas y lluvias desde la organización decidieron posponer el festival.
La Municipalidad de Godoy Cruz tomó esta decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.
El cronograma de la Fiesta de la Cerveza queda de la siguiente manera:
- El día sábado 6/12 se realizará el lunes 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas)
- El día viernes 5/12 pasará al martes 9/12 (LBC y Eugenia Quevedo y Damas Gratis)
- Mientras que el día domingo 7 de diciembre se mantiene sin modificaciones
Entradas y devoluciones: guía rápida
La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:
- Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.
- Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra Online: en el portal www.passline.com/devoluciones.
Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.
- Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.