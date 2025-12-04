La Fiesta Provincial de la Cerveza se reprogramó por alerta meteorológica: conocé las nuevas fechas

El festival sufrió modificaciones de último momento y en esta nota te contamos todos los detalles.

La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará por segunda vez en el Hipódromo de Godoy Cruz.

La Fiesta Provincial de la Cerveza estaba programada para este 5, 6 y 7 de diciembre, pero debido al alerta meteorológi por tormentas y lluvias desde la organización decidieron posponer el festival.

La Municipalidad de Godoy Cruz tomó esta decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

El cronograma de la Fiesta de la Cerveza queda de la siguiente manera: El día sábado 6/12 se realizará el lunes 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas)

(Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas) El día viernes 5/12 pasará al martes 9/12 (LBC y Eugenia Quevedo y Damas Gratis)

(LBC y Eugenia Quevedo y Damas Gratis) Mientras que el día domingo 7 de diciembre se mantiene sin modificaciones fiesta de la cerveza.jpg La celebración está cada vez más cerca y no te la podés perder. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz Entradas y devoluciones: guía rápida La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra Online: en el portal www.passline.com/devoluciones. Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.