Griselda Siciliani y su look perfecto para brindar

No te pierdas el look festivo de Griselda Siciliani que ya inspira Navidad y Año Nuevo. Mirá las fotos.

Griselda Siciliani impuso el blanco y dorado como look ideal para las Fiestas.

Griselda Siciliani apareció con una blusa blanca satinada de corte impecable, cuyo efecto satinado suave multiplicó el aire festivo del look sin empujarlo hacia lo rígido ni lo barroco, y funcionó como base perfecta para lo que venía debajo, es decir, una falda metalizada en tono champagne con relieve.

El dorado de la falda trabajó desde un brillo contenido y chic, logrando que la pieza se moviera con una elegancia cálida. La textura, lejos de robar cámara, le dio un volumen sutil al look que terminó equilibrando la fluidez de la blusa.

Los accesorios completaron el combo en clave gold XL. Griselda eligió aros grandes de diseño ornamental, una pulsera a tono y un anillo con piedras. No necesitó sumar demasiados elementos, puesto que la paleta dorada unificada trabajó a su favor y sostuvo la idea de un estilo festivo, femenino y atemporal.

La elección funciona para un brindis de fin de año porque resolvió ese dilema clásico de destacar, pero sin parecer disfrazada. El blanco dio pureza visual, mientras que el satinado le agregó un brillo elegante, y el dorado hizo el resto, creando un look que se sintió potente y adaptable a distintos eventos.