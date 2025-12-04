Belén Francese impactó con un look total black ultra ajustado

Belén Francese encendió Instagram con brillos y transparencias en un total black explosivo. No te pierdas la foto.

Belén Francese mostró un look total black que abrazó brillos, transparencias y un escote profundo, todo con esa soltura que ya la convirtió en una de las figuras más miradas. Su comunidad, que creció hasta alcanzar millones, reaccionó con likes al instante, comentarios y una ola de elogios.

Belén venía experimentando un recorrido estético desde Orlando, donde había posado de espaldas con una enteriza cavada que encendió las redes, y en otro viaje desde las Bahamas donde se había mostrado con una microbikini bicolor que explotó en alcance.

En esta ocasión, el vestido que eligió funcionó como una pieza pensada para un evento de noche. La parte superior mostró un escote extremadamente pronunciado, delineado por transparencias y brillos. Esa mezcla entre sensualidad y artesanía delicada marcó el ritmo del look y dio paso a una silueta que se ajustó a su figura.

La falda que lució era larga, totalmente al cuerpo, en un vestido que acompañó cada curva con un trazo limpio, sin cortes abruptos, dejando que el protagonismo recayera en la combinación entre translucidez y destellos.