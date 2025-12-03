El radical cambio de look con el que Juanita Tinelli cerró semanas de polémicas

Juanita Tinelli renovó su imagen con un nuevo color de cabello que enamoró a todos. No te pierdas las fotos de su look.

Juanita Tinelli atravesó semanas donde su vida familiar estuvo en el centro de atención. Después de haber denunciado amenazas y de responsabilizar a su padre, Marcelo Tinelli, por incluirla en conflictos laborales, la tensión mediática se instaló sobre ella durante días. Pero mientras las polémicas se disipaban y la familia mostraba una reconciliación firme, la influencer decidió moverse nuevamente hacia su terreno más cómodo.

Con un posteo y algunas historias de Instagram, Juanita presentó su nuevo look y dio por terminado el invierno estético que había sostenido durante meses. Se despidió del negro profundo que la acompañó toda la temporada fría y, en su lugar, apareció con un borgoña intenso, casi violeta, que redefinió por completo su imagen.

El anuncio fue simple, con un emoji de corazón rosa, un maquillaje suave hecho en tonos complementarios y una foto donde el cabello borgoña resaltó con fuerza. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de elogios y muchos expertos en belleza destacaron que ese color estaría entre los favoritos de la próxima temporada de verano.