El look invernal con el que Letizia Ortiz sorprendió en una visita no anunciada

Abrigo camel, jersey básico y pañuelo XXL marcaron la salida discreta de la reina Letizia Ortiz. No te pierdas las fotos.

La reina Letizia Ortiz de España visitó el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en pleno barrio madrileño de Ibiza, acompañada por Marta Carazo, jefa de su Secretaría. La visita no fue comunicada por Casa Real, lo cual ya era habitual: estas actividades quedaron en un terreno intermedio, ni completamente privadas ni estrictamente oficiales. Y, sin embargo, las fotografías no tardaron en surgir.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) fue quien compartió las imágenes en Instagram. Allí agradecieron su presencia con un mensaje directo: “Queremos agradecer muy sinceramente a Su Majestad la Reina. Gracias por su inquietud por la ciencia, su cercanía y calidez". Letizia había acudido para interesarse por la unidad móvil SEPAR del ciclo 2025/26, dedicada a los Trastornos Respiratorios del Sueño, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia del descanso para la salud respiratoria.

Más allá del contenido de la visita, lo que capturó la atención pública fue su look. En estas salidas sin protocolo, Letizia tiende a elegir piezas básicas que contrastan con la formalidad habitual de su rol. Esta vez no fue diferente y optó por un abrigo camel minimalista, de líneas limpias, que funcionó como protagonista silencioso del conjunto. Debajo, llevó un jersey básico en un tono claro, que acompañó la estética invernal y, por último, completó con un pañuelo XXL.