La cartera artesanal de lana que marcó el look urbano de Letizia Ortiz

El bolso que llevó la reina Letizia Ortiz era de la serie Paños de Guirra y transformó un outfit clásico en uno lleno de identidad. ¡Mirá!

La reina Letizia volvió a mostrar cómo un accesorio aparentemente mínimo puede transformar todo un look. Durante su visita al Cine Moncayo de Tudela, donde participó del homenaje a Alejandro Amenábar y de la proyección de Mar adentro, sorprendió con un accesorio que tomó por asalto a todos los flashes.

Se trató de una cartera confeccionada en lana de oveja guirra, una raza autóctona valenciana que hoy se encuentra en peligro de extinción.

El bolso, lejos de los modelos tradicionales que suelen acompañar sus apariciones públicas, presentó una textura suave, estructura blanda y un diseño que combinó asa corta, doble cuerpo y cintas laterales para ajustar el cierre. Todo en él tenía un aire artesanal, pero también una impronta contemporánea que lo volvía único. Aquello llamó la atención de inmediato, puesto que no era cuero, no era un accesorio industrial, y no seguía la lógica habitual de los complementos reales.

La pieza formó parte de la serie cápsula Paños de Guirra, creada por la diseñadora textil Inés Sistiaga en colaboración con el atelier Wool4Life, un proyecto familiar de Mota del Cuervo (Cuenca) que conservó todo el ciclo de la lana, desde el lavado y el secado del vellón hasta el hilado y el tejido final. Era una obra nacida directamente de la tradición local, sin pasos intermedios que diluyeran su identidad.

Letizia Ortiz: siempre fashionista La reina de España tiene una larga historia de apoyo a piezas artesanales, especialmente durante los veranos en Mallorca, y esta elección reafirmó ese camino.