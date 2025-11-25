Por qué Kate Middleton se aclaró el pelo: el secreto detrás del look

La princesa de Gales, Kate Middleton, reveló el origen de su melena clara durante el Royal Variety Performance.

El cambio de look de Kate Middleton había dado vueltas durante semanas, alimentando comentarios, memes y análisis minuciosos. Desde septiembre, cuando apareció con su melena rubia por primera vez después de las vacaciones de verano, el tema se instaló como si fuese un capítulo más de su agenda real. Aquella tonalidad dorada, con reflejos cálidos y ondas suaves, dividió a la opinión pública, puesto que si bien algunos celebraron la renovación, otros pidieron que volviera a su castaño.

Todo cambió el 19 de noviembre, durante el Royal Variety Performance. Entre bambalinas, en una charla que parecía de lo más casual, Kate finalmente reveló por qué su cabello se veía tanto más claro. Fue la actriz Su Pollard quien contó lo ocurrido al Daily Mail. “Me gusta tu cabello, se ve mucho más claro”, le dijo. La princesa respondió con una frase sencilla que terminó con semanas de especulación: “Solía ser marrón, pero se ha aclarado con el sol”. Así, sin vueltas, la princesa de Gales explicó lo que muchos debatían desde hacía meses.

Ese evento marcó también su regreso a la alfombra roja después de dos años de ausencia, acompañada por el príncipe William. La presencia de ambos permitió ver con mayor claridad cómo se integraba ese nuevo tono a su estilismo general. Sin embargo, el rubio duró poco. En sus apariciones posteriores, el color fue variando sutilmente, como si estuviéramos viendo un proceso de transición más que un cambio definitivo.

El 4 de septiembre, en el Museo de Historia Natural, la melena rubia se vio más larga que nunca. Las ondas, casi de película, resaltaron la calidez del tono miel, pero apenas dos días después, el 6 de septiembre, su cabello ya parecía más oscuro durante el partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina entre Inglaterra y Australia.

La semana siguiente, el 8 de septiembre, terminó de confirmarse el regreso al castaño brillante. En su aparición en el Instituto de la Federación Nacional de Mujeres, en el aniversario de la muerte de la Reina Isabel, su tono marrón intenso volvió al centro de la escena. Desde entonces, mantuvo su look sin grandes variaciones y sin declaraciones… hasta ahora.