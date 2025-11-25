Living: cómo elegir los colores según la luz y el espacio

A medida que se acerca el verano, el buen uso de los colores en el living es una invitación para convertirlo en un espacio vibrante y lleno de vida, a través de colores que reflejen la alegría, suavidad y conexión con lo natural. La primavera ofrece esta oportunidad de reinventar el color.

Desde mezclas atrevidas hasta colores suaves que aportan calma, estas son las claves para actualizar el living con colores más un diseño y decoración que celebran la luz y la alegría de las estaciones cálidas.

Esta primavera se está caracterizando por una decoración más personal, expresiva y consciente. El color dejó de ser un simple complemento y se ha convertido en una herramienta para nutrir el bienestar, transformar la atmósfera del hogar y reflejar la identidad de quienes habitan allí.

La recomendación general es seguir la intuición, jugar con las combinaciones de colores y de diseño y permitir que la luz de la primavera guíe las decisiones..

1. Azul y verde: porque aportan frescura, calma y una sensación inmediata de conexión con lo natural. Créditos: Kit Kemp .

azul rosa

2. Rosa y azul porque le aportan al living una serenidad moderna. Ideal para espacios luminosos, esta combinación aporta equilibrio, elegancia y un toque delicado que se potencia con detalles metálicos o paneles decorativos. Créditos: Divine Savages

colores tierra

3. Colores tierra porque combinan una base cálida con acentos vibrantes. Los neutros cálidos —beige, arena, terracotas suaves— funcionan como lienzo para acentos vibrantes en amarillo cítrico, verde hierba o naranja tostado.

Colores que transforman

rojo brillante y calido

4. Rojos cálidos, terracotas y marrones intensos crean atmósferas envolventes y aportan personalidad, incluso aplicados en pequeñas dosis como interiores de armarios, molduras o maderas. Créditos: Farrow & Ball.

colores brillantes

5. Colores brillantes que generan alegría inmediata. Accesorios textiles, pequeñas piezas decorativas y detalles artesanales permiten incorporar colores vivos, sin comprometer la paleta general del living. Créditos: Molly Mahon.

amarillo

6. Amarillo: el color que ilumina y agranda. Perfecto para habitaciones con poca luz, el amarillo mostaza o dorado añade energía, volumen visual y profundidad en combinación con rosas empolvados o blancos cálidos. Créditos: Samantha Todhunter.

Neutros inteligentes

gris

7. El gris porque es un color versátil, equilibrado y perfecto para resaltar tonos . Un fondo equilibrado que potencia los colores de la temporada sin restar frescura y modernidad. Es un color que nunca falla. Créditos: Madeaux.

paing

8. La arquitectura como protagonista en techos, zócalos, puertas y paneles se convierten en elementos clave al incorporarse al esquema cromático, creando una sensación de diseño pensado a medida. Créditos: Paing.