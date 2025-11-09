El color que redefine el lujo en los espacios interiores

El verde azulado se consolida como el color estrella en el diseño de interiores ya que realza el lujo.

El verde azulado demuestra el impacto del color en este espacio del hogar.Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson.

Elegido por referentes del diseño de interiores por su capacidad de aportar profundidad, elegancia y calidez, el verde azulado es el color que redefine el lujo y además, el color que crea ambientes elegantes y atemporales, desde livings y comedores hasta dormitorios.

lujo a Un color verde azulado oscuro y profundo le aporta riqueza y calidez a este espacio. Créditos: Paint & Paper Library

Este color situado entre el azul y el verde puede ser rico y melancólico o brillante y fresco, y combina fácilmente con materiales naturales y detalles metálicos.

Así hoy está siendo utilizado el verde azulado, el color del lujo:

En las paredes lujo b Junto a los colores cálidos, el verde azulado transmite equilibrio y frescura. Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson. Para dar carácter y contraste, ya sea pintando paneles o detalles arquitectónicos.