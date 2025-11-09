Presenta:

El color que redefine el lujo en los espacios interiores

El verde azulado se consolida como el color estrella en el diseño de interiores ya que realza el lujo.

Mario Simonovich

El verde azulado demuestra el impacto del color en este espacio del hogar.Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson.

El verde azulado demuestra el impacto del color en este espacio del hogar.Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson.

Aaron Leitz y Jessica Helgerson.

Elegido por referentes del diseño de interiores por su capacidad de aportar profundidad, elegancia y calidez, el verde azulado es el color que redefine el lujo y además, el color que crea ambientes elegantes y atemporales, desde livings y comedores hasta dormitorios.

Un color verde azulado oscuro y profundo le aporta riqueza y calidez a este espacio. Créditos: Paint & Paper Library

Este color situado entre el azul y el verde puede ser rico y melancólico o brillante y fresco, y combina fácilmente con materiales naturales y detalles metálicos.

Así hoy está siendo utilizado el verde azulado, el color del lujo:

En las paredes

Junto a los colores cálidos, el verde azulado transmite equilibrio y frescura. Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson.

Para dar carácter y contraste, ya sea pintando paneles o detalles arquitectónicos.

Los paneles de color verde azulado aportan un toque elegante a los baños tradicionales. Créditos: Christopher Horwood y Sims Hilditch.

En grandes superficies o muebles

Aquí, las estanterías de color verde azulado le agregan profundidad y riqueza a las paredes blancas de la habitación. Créditos: Jared Kuzia y Nicole Lanter.

Con el fin de lograr esquemas envolventes, incluso en espacios pequeños.

Para lograr un look moderno usar una pintura de color verde azulado intenso en la parte superior de las paredes. Créditos: Brian Wetzel, Michelle Gage y Kristi Hunter.

Decoración verde azulado para un estilo atemporal

El color verde azulado no tiene por qué ser intenso; con pequeños agregados a este color alcanzan para añadir profundidad. Créditos: Aimee Ryan y Storms.

Como textiles o cabeceros, donde aporta una riqueza sin recargar.

En este dormitorio, el verde azulado oscuro de los cabeceros de las camas dan solidez al espacio y crean una atmósfera íntima. Créditos: Christopher Horwood y Sims Hilditch.

