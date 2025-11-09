El color que redefine el lujo en los espacios interiores

Elegido por referentes del diseño de interiores
por su capacidad de aportar profundidad, elegancia y calidez, el azulado es el verde que redefine el color y además, el lujo color que crea ambientes elegantes y atemporales, desde livings y comedores hasta dormitorios.
Un color verde azulado oscuro y profundo le aporta riqueza y calidez a este espacio. Créditos: Paint & Paper Library
color situado entre el azul y el verde puede ser rico y melancólico o brillante y fresco, y combina fácilmente con materiales naturales y detalles metálicos.
verde azulado, el color del lujo:
En las paredes
Junto a los colores cálidos, el verde azulado transmite equilibrio y frescura. Créditos: Aaron Leitz y Jessica Helgerson.
Para dar carácter y contraste, ya sea pintando paneles o detalles arquitectónicos.
Los paneles de color verde azulado aportan un toque elegante a los baños tradicionales. Créditos: Christopher Horwood y Sims Hilditch.
En grandes superficies o muebles
Aquí, las estanterías de color verde azulado le agregan profundidad y riqueza a las paredes blancas de la habitación. Créditos: Jared Kuzia y Nicole Lanter.
Con el fin de lograr esquemas envolventes, incluso en espacios pequeños.
Para lograr un look moderno usar una pintura de color verde azulado intenso en la parte superior de las paredes. Créditos: Brian Wetzel, Michelle Gage y Kristi Hunter.
Decoración verde azulado para un estilo atemporal
El color verde azulado no tiene por qué ser intenso; con pequeños agregados a este color alcanzan para añadir profundidad. Créditos: Aimee Ryan y Storms.
Como textiles o cabeceros, donde aporta una riqueza sin recargar.
En este dormitorio, el verde azulado oscuro de los cabeceros de las camas dan solidez al espacio y crean una atmósfera íntima. Créditos: Christopher Horwood y Sims Hilditch.
