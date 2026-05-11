Por qué el Himno Nacional sigue emocionando a los argentinos: su historia y cinco versiones imperdibles

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino , una fecha clave en la historia del país que recuerda la sanción oficial de la marcha patriótica por la Asamblea General Constituyente de 1813. A más de dos siglos de aquel momento, el himno no solo sigue vigente , sino que también invita a redescubrirlo a través de distintas versiones que marcaron época.

El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la marcha patriótica con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, convirtiéndola en símbolo sonoro de la naciente Nación. En aquel contexto revolucionario, la obra condensaba el espíritu independentista y la identidad de un país en formación.

En el marco de esta conmemoración, el Museo Nacional del Cabildo suele organizar jornadas especiales para difundir su historia y valor patrimonial.

El antecedente directo del himno se encuentra en la obra teatral El 25 de Mayo, de Luis Morante. El cierre de esa puesta incluía un himno con música de Parera que inspiró a Vicente López y Planes a escribir una nueva letra.

En julio de 1812, el Primer Triunvirato solicitó formalmente la creación de una marcha nacional que debía interpretarse en actos públicos, funciones teatrales y escuelas. Un año después, la Asamblea del Año XIII encargó la versión definitiva, que fue aprobada como Marcha Patriótica el 11 de mayo de 1813.

La primera letra y los cambios a lo largo del tiempo

La versión original del Himno Nacional Argentino tenía un marcado tono antiespañol, acorde al clima político de la época. Con el paso de los años y los cambios diplomáticos, se realizaron ajustes en la letra para suavizar su contenido sin perder el espíritu patriótico.

Estos cambios dieron lugar a distintas denominaciones: Marcha Patriótica, Canción Patriótica Nacional y finalmente Himno Nacional Argentino, nombre que se consolidó a partir de una publicación de 1847.

Cinco versiones del Himno Nacional Argentino

Aquí cinco exquisitas versiones para conocer y disfrutar del Himno Nacional Argentino.

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