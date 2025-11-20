La IA revela los colores que usan las personas con más baja autoestima

Las investigaciones que combinan psicología e IA revelan qué colores eligen las personas con baja autoestima y por qué esa paleta se repite.

Los colores oscuros y apagados aparecen con más frecuencia en personas con baja autoestima.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta clave para detectar patrones de comportamiento, incluso en detalles tan cotidianos como los colores de la ropa que elegimos. Un reciente análisis cruzado entre datos de IA y teorías de psicología del color reveló que las personas con autoestima más baja tienden a elegir ciertos tonos con más frecuencia.

Según este estudio, los colores más usados por quienes presentan inseguridad, timidez o autopercepción negativa son los tonos apagados y oscuros. Los más repetidos son el negro, el gris, el beige y los azules muy opacos. La IA detectó este patrón al analizar miles de fotos, preferencias de vestimenta y encuestas emocionales.

Baja autoestima .jpg La elección del color puede influir en el estado de ánimo tanto como lo refleja.Foto: Archivo Los especialistas explican que estos colores suelen transmitir neutralidad, discreción y protección. Por eso, quienes no quieren llamar la atención o sienten poca confianza en sí mismos eligen paletas que los hacen “pasar desapercibidos”.

Qué dicen los psicólogos sobre estos colores Desde la psicología del color, los tonos oscuros funcionan como una especie de escudo emocional. El negro y el gris, por ejemplo, están asociados a la necesidad de control, seriedad o retraimiento. No necesariamente indican algo negativo, pero sí reflejan un estado emocional más cerrado.

El beige y los tonos tierra, por su parte, se relacionan con la búsqueda de seguridad y estabilidad. Suelen ser opciones de personas que buscan evitar el conflicto y prefieren la comodidad emocional antes que la exposición.