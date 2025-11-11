Los colores que eligen las personas seguras, según la inteligencia artificial y la psicología

La inteligencia artificial y la psicología coinciden en que los colores que elegimos al vestirnos o decorar reflejan nuestra personalidad.

Los colores pueden reflejar tu personalidad y potenciar tu seguridad en distintas situaciones. Foto: Shutterstock

La inteligencia artificial y los estudios de psicología coinciden en que los colores que usamos pueden reflejar cómo nos sentimos y hasta influir en la imagen que proyectamos. En especial, hay ciertos tonos que las personas seguras de sí mismas eligen de manera natural, porque transmiten confianza, fortaleza y equilibrio.

Qué dice la psicología sobre los colores y la seguridad personal Desde hace décadas, la psicología del color analiza cómo los tonos afectan nuestras emociones. Diversos estudios indican que los colores cálidos y profundos se asocian con la seguridad y la energía, mientras que los tonos fríos inspiran calma y control. Las personas que se sienten seguras suelen optar por colores que no solo les favorecen estéticamente, sino que también comunican poder o estabilidad a los demás.

colores 5.jpg La IA y la psicología coinciden: los colores que elegimos dicen mucho sobre nuestra autoconfianza. Foto: Archivo Qué reveló la inteligencia artificial Para conocer las preferencias más comunes, la inteligencia artificial de ChatGPT analizó miles de tendencias en redes sociales, moda y diseño. Según los resultados, estos son los colores más elegidos por personas que proyectan seguridad y autoconfianza: