Cuáles son los colores que eligen las personas felices, según la psicología y la IA

La psicología del color y la inteligencia artificial coincidieron en algo: los colores que usamos o elegimos a diario pueden reflejar felicidad o estrés.

Los colores que una persona opta por vestir todos los días pueden decir mucho de su personalidad, al igual que los colores que se eligen para la decoración del hogar. Por eso, le consultamos a la inteligencia artificial qué significan estas elecciones y coincidió en muchos puntos con lo que aporta la psicología sobre este tema.

Los colores de la felicidad Según la psicología, los tonos cálidos como el amarillo, el naranja y el rosa están directamente relacionados con la alegría, la vitalidad y el optimismo. El amarillo, por ejemplo, estimula la energía mental y el entusiasmo, mientras que el naranja genera una sensación de cercanía y bienestar social. El rosa, en cambio, es un color que transmite ternura, calma y afecto, por eso suele estar asociado a personas empáticas y emocionalmente equilibradas.

La inteligencia artificial, al procesar millones de fotos etiquetadas con emociones positivas, detectó que las paletas con tonos claros y brillantes son las más comunes entre quienes expresan felicidad. Los fondos azules suaves o celestes también aparecen como predominantes, ya que evocan tranquilidad y armonía.