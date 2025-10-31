Disfrutá esta receta de rosquillas con telaraña: dulces, crujientes y con espíritu de Halloween
Descubrí cómo hacer la receta de rosquillas con telaraña paso a paso y lograles un acabado espeluznante.
Si querés una receta divertida, original y temático, estas rosquillas con telaraña de chocolate que son perfectas. Crujientes por fuera, tiernas por dentro y decoradas con un diseño espeluznante que encanta a grandes y chicos. Ideales para merendar o para sorprender en cualquier fiesta de Halloween.
Ingredientes
Rinde: 20 rosquillas medianas
- 250 g de harina 0000.
- 2 cucharadas de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 50 g de manteca a temperatura ambiente.
- 1 huevo.
- 100 ml de leche.
- ½ cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 g de chocolate blanco o negro para decorar.
- Colorante alimentario negro o naranja (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá los secos: harina, azúcar, sal y polvo de hornear.
- Incorporá la manteca, el huevo y la esencia de vainilla, agregando la leche de a poco hasta formar una masa suave.
- Formá las rosquillas: tomá porciones de masa, hacé rollitos y uní los extremos para formar aros.
- Colocá en la placa y horneá 12–15 minutos hasta que apenas se doren.
- Derretí el chocolate y, con un palito o manga, dibujá telarañas sobre cada rosquilla. Podés usar colorante para un efecto más terrorífico.
- Dejá enfriar y serví.
Estas rosquillas con telaraña son un clásico moderno de Halloween, fáciles de hacer y muy vistosas. Se conservan en frasco hermético hasta 3 días. Algunas familias argentinas agregan un toque de licor de naranja o esencia de almendra al chocolate para intensificar el sabor y dar un efecto gourmet. ¡Y a disfrutar!.