Disfrutá esta receta de rosquillas con telaraña: dulces, crujientes y con espíritu de Halloween

Descubrí cómo hacer la receta de rosquillas con telaraña paso a paso y lograles un acabado espeluznante.

Candela Spann

Prepará la receta de rosquillas con telaraña y disfrutá un postre temático que asusta y encanta.

Shutterstock

Si querés una receta divertida, original y temático, estas rosquillas con telaraña de chocolate que son perfectas. Crujientes por fuera, tiernas por dentro y decoradas con un diseño espeluznante que encanta a grandes y chicos. Ideales para merendar o para sorprender en cualquier fiesta de Halloween.

Ingredientes

Rinde: 20 rosquillas medianas

  • 250 g de harina 0000.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 50 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 1 huevo.
  • 100 ml de leche.
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla.
  • 100 g de chocolate blanco o negro para decorar.
  • Colorante alimentario negro o naranja (opcional).
Deliciosas y divertidas estas rosquillas
Esta receta de rosquillas con telaraña permite usar chocolate blanco, negro o teñido para darle un toque más terrorífico.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
  2. Mezclá los secos: harina, azúcar, sal y polvo de hornear.
  3. Incorporá la manteca, el huevo y la esencia de vainilla, agregando la leche de a poco hasta formar una masa suave.
  4. Formá las rosquillas: tomá porciones de masa, hacé rollitos y uní los extremos para formar aros.
  5. Colocá en la placa y horneá 12–15 minutos hasta que apenas se doren.
  6. Derretí el chocolate y, con un palito o manga, dibujá telarañas sobre cada rosquilla. Podés usar colorante para un efecto más terrorífico.
  7. Dejá enfriar y serví.

Estas rosquillas con telaraña son un clásico moderno de Halloween, fáciles de hacer y muy vistosas. Se conservan en frasco hermético hasta 3 días. Algunas familias argentinas agregan un toque de licor de naranja o esencia de almendra al chocolate para intensificar el sabor y dar un efecto gourmet. ¡Y a disfrutar!.

