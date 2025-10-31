Presenta:

Disfrutá esta receta de salchichas momia: diversión, sabor y espíritu de Halloween en cada bocado

Con esta receta de salchichas momia vas a lograr un snack rápido, fácil y con toda la magia de Halloween.

Candela Spann

Probá la receta de salchichas momia caseras y conquistá con sabor y presentación.

Shutterstock

Si querés preparar un aperitivo divertido, rápido y súper llamativo para Halloween, esta receta de salchichas momia es ideal. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con esa estética terrorífica que encanta a chicos y grandes. Perfectas para juntadas, meriendas temáticas o picadas.

Ingredientes

Rinde: 12 salchichas momia

  • 12 salchichas tipo viena.
  • 1 paquete de masa de hojaldre o masa de pizza (aprox. 250 g).
  • Mostaza o ketchup para los ojos.
  • 1 huevo batido para pincelar la masa.
  • Opcional: semillas de sésamo para decorar.
Salchichas momia para tu mesa de Halloween
La receta de salchichas momia se popularizó en Estados Unidos y rápidamente se volvió tendencia en fiestas de Halloween en Argentina.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con papel manteca.
  2. Cortá tiras finas de la masa de hojaldre, de aproximadamente 1 cm de ancho.
  3. Enrollá las tiras alrededor de cada salchicha, dejando un pequeño espacio libre para simular los ojos.
  4. Colocá las momias sobre la placa y pincelá con huevo batido para que queden doraditas.
  5. Horneá durante 15–20 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.
  6. Marcá los ojos con mostaza o ketchup, y si querés, agregá semillas de sésamo para un efecto extra divertido.
  7. Serví calientes y disfrutá de este snack espeluznante y delicioso.
Súper divertidas estas salchichas momia
Esta receta de salchichas momia es ideal para aprovechar salchichas simples y convertirlas en un snack divertido y temático.

Esta receta de salchichas momia es un clásico moderno de Halloween en Argentina, rápida y muy vistosa. Estas salchichas se conserva bien hasta 1 día en heladera, aunque lo ideal es servirlas recién horneadas. Agunas familias las acompañan con “sangre” de ketchup o mostaza picante para un efecto más terrorífico. ¡A disfrutárlas!

