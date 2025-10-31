Disfrutá esta receta de salchichas momia: diversión, sabor y espíritu de Halloween en cada bocado
Con esta receta de salchichas momia vas a lograr un snack rápido, fácil y con toda la magia de Halloween.
Si querés preparar un aperitivo divertido, rápido y súper llamativo para Halloween, esta receta de salchichas momia es ideal. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con esa estética terrorífica que encanta a chicos y grandes. Perfectas para juntadas, meriendas temáticas o picadas.
Ingredientes
Rinde: 12 salchichas momia
Te Podría Interesar
- 12 salchichas tipo viena.
- 1 paquete de masa de hojaldre o masa de pizza (aprox. 250 g).
- Mostaza o ketchup para los ojos.
- 1 huevo batido para pincelar la masa.
- Opcional: semillas de sésamo para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Cortá tiras finas de la masa de hojaldre, de aproximadamente 1 cm de ancho.
- Enrollá las tiras alrededor de cada salchicha, dejando un pequeño espacio libre para simular los ojos.
- Colocá las momias sobre la placa y pincelá con huevo batido para que queden doraditas.
- Horneá durante 15–20 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.
- Marcá los ojos con mostaza o ketchup, y si querés, agregá semillas de sésamo para un efecto extra divertido.
- Serví calientes y disfrutá de este snack espeluznante y delicioso.
Esta receta de salchichas momia es un clásico moderno de Halloween en Argentina, rápida y muy vistosa. Estas salchichas se conserva bien hasta 1 día en heladera, aunque lo ideal es servirlas recién horneadas. Agunas familias las acompañan con “sangre” de ketchup o mostaza picante para un efecto más terrorífico. ¡A disfrutárlas!