Prepará la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y sorprendé en Halloween

Si querés sorprender con algo dulce y original, esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es perfecta. Crujientes, con un relleno suave y un toque festivo ideal para Halloween. Son fáciles de hacer, rendidoras y te aseguro que desaparecen en segundos.

250 g de harina 0000.

100 g de azúcar impalpable.

125 g de manteca a temperatura ambiente.

1 huevo.

½ cucharadita de esencia de vainilla.

Colorante naranja en gel o polvo.

1 pizca de sal.

½ cucharadita de polvo de hornear.

100 g de dulce de leche repostero o crema de chocolate para el relleno.

Divertidas y llenas de sabor La receta de galletas sándwich en forma de calabazas nació como una versión casera de las cookies decoradas típicas de Halloween. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En un bol, batí la manteca con el azúcar glass hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, y seguí batiendo hasta integrar. Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal, mezclando hasta formar una masa suave. Agregá el colorante naranja y unificá el tono. Si la masa queda muy blanda, enfriá 20 minutos. Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta ½ cm de grosor. Cortá las galletas con molde de calabaza o dibujá la forma con un cuchillo. Colocálas en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C por 10–12 minutos. Dejá enfriar y armá los sándwiches colocando dulce de leche o crema de chocolate en el centro.

Lleválas a tu mesa y les gustarán a todos Esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es ideal para hacer con chicos: amasan, cortan y decoran sus propias cookies. Shutterstock

Estas galletas sándwich en forma de calabazas son tan ricas como vistosas. Se conservan en frasco hermético hasta 4 días. En Estados Unidos suelen rellenarlas con crema de manteca, pero en Argentina la versión con dulce de leche es la favorita.¡Porque nadie se resiste a ese sabor!.