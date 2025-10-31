Prepará la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y sorprendé en Halloween
Animate a hacer la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y disfrutá un Halloween lleno de sabor.
Si querés sorprender con algo dulce y original, esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es perfecta. Crujientes, con un relleno suave y un toque festivo ideal para Halloween. Son fáciles de hacer, rendidoras y te aseguro que desaparecen en segundos.
Ingredientes
Rinde: 20 galletas sándwich medianas
- 250 g de harina 0000.
- 100 g de azúcar impalpable.
- 125 g de manteca a temperatura ambiente.
- 1 huevo.
- ½ cucharadita de esencia de vainilla.
- Colorante naranja en gel o polvo.
- 1 pizca de sal.
- ½ cucharadita de polvo de hornear.
- 100 g de dulce de leche repostero o crema de chocolate para el relleno.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un bol, batí la manteca con el azúcar glass hasta que quede cremosa.
- Agregá el huevo y la esencia de vainilla, y seguí batiendo hasta integrar.
- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal, mezclando hasta formar una masa suave.
- Agregá el colorante naranja y unificá el tono. Si la masa queda muy blanda, enfriá 20 minutos.
- Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta ½ cm de grosor.
- Cortá las galletas con molde de calabaza o dibujá la forma con un cuchillo.
- Colocálas en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C por 10–12 minutos.
- Dejá enfriar y armá los sándwiches colocando dulce de leche o crema de chocolate en el centro.
Estas galletas sándwich en forma de calabazas son tan ricas como vistosas. Se conservan en frasco hermético hasta 4 días. En Estados Unidos suelen rellenarlas con crema de manteca, pero en Argentina la versión con dulce de leche es la favorita.¡Porque nadie se resiste a ese sabor!.