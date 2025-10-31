Presenta:

Prepará la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y sorprendé en Halloween

Animate a hacer la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y disfrutá un Halloween lleno de sabor.

Candela Spann

Horneá la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y llená tu cocina de espíritu Halloween.

Horneá la receta de galletas sándwich en forma de calabazas y llená tu cocina de espíritu Halloween.

Shutterstock

Si querés sorprender con algo dulce y original, esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es perfecta. Crujientes, con un relleno suave y un toque festivo ideal para Halloween. Son fáciles de hacer, rendidoras y te aseguro que desaparecen en segundos.

Ingredientes

Rinde: 20 galletas sándwich medianas

  • 250 g de harina 0000.
  • 100 g de azúcar impalpable.
  • 125 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 1 huevo.
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla.
  • Colorante naranja en gel o polvo.
  • 1 pizca de sal.
  • ½ cucharadita de polvo de hornear.
  • 100 g de dulce de leche repostero o crema de chocolate para el relleno.
Divertidas y llenas de sabor
La receta de galletas sándwich en forma de calabazas nació como una versión casera de las cookies decoradas típicas de Halloween.

La receta de galletas sándwich en forma de calabazas nació como una versión casera de las cookies decoradas típicas de Halloween.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En un bol, batí la manteca con el azúcar glass hasta que quede cremosa.
  2. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, y seguí batiendo hasta integrar.
  3. Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal, mezclando hasta formar una masa suave.
  4. Agregá el colorante naranja y unificá el tono. Si la masa queda muy blanda, enfriá 20 minutos.
  5. Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta ½ cm de grosor.
  6. Cortá las galletas con molde de calabaza o dibujá la forma con un cuchillo.
  7. Colocálas en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C por 10–12 minutos.
  8. Dejá enfriar y armá los sándwiches colocando dulce de leche o crema de chocolate en el centro.
Lleválas a tu mesa y les gustarán a todos
Esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es ideal para hacer con chicos: amasan, cortan y decoran sus propias cookies.

Esta receta de galletas sándwich en forma de calabazas es ideal para hacer con chicos: amasan, cortan y decoran sus propias cookies.

Estas galletas sándwich en forma de calabazas son tan ricas como vistosas. Se conservan en frasco hermético hasta 4 días. En Estados Unidos suelen rellenarlas con crema de manteca, pero en Argentina la versión con dulce de leche es la favorita.¡Porque nadie se resiste a ese sabor!.

