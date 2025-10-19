Prepará la receta de conitos de chocolate blanco más fácil y deliciosa ¡a disfrutar!

Si sos fan del dulce de leche , esta receta de conitos de chocolate blanco te va a tentar al instante. Son cremosos, brillantes y con ese sabor irresistible que combina lo mejor de la pastelería argentina con un toque elegante. Perfectos para regalar, vender o disfrutar con el mate .

La receta de conitos de chocolate blanco nació como una versión moderna del clásico conito argentino, pensado para los que aman los sabores más suaves.

El éxito del conito de chocolate blanco es una buena cantidad de dulce de leche

Desmoldá con cuidado y guardá en un recipiente hermético o en pirotines de papel.

Llevá a la heladera unos 20 minutos hasta que el chocolate endurezca completamente.

Sellá con chocolate blanco derretido y apoyá una galletita encima para hacer de base.

Agregá el relleno: con una manga, colocá dulce de leche repostero hasta casi llenar el molde, dejando un pequeño espacio para cerrar.

Forrá los moldes de conitos (de silicona o papel) con una fina capa de chocolate y llevá a la heladera por 10 minutos hasta que solidifique.

Derretí el chocolate blanco a baño maría o en microondas en intervalos de 20 segundos, revolviendo para que no se queme.

El dulce de leche repostero es ideal porque mantiene su forma y no humedece la base.

Podés conservarlos hasta 10 días en un frasco hermético, en un lugar fresco y seco.

Si querés un plus, agregales coco rallado al borde o un toque de sal marina encima: ese contraste resalta el sabor del chocolate blanco de manera increíble. ¡Disfrutálos!.