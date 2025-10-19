Prepará la receta de conitos de chocolate blanco más fácil y deliciosa ¡a disfrutar!
Probá la receta de conitos de chocolate blanco y dulce de leche más tentadora. Suaves, cremosos y con ese toque artesanal que enamora.
Si sos fan del dulce de leche, esta receta de conitos de chocolate blanco te va a tentar al instante. Son cremosos, brillantes y con ese sabor irresistible que combina lo mejor de la pastelería argentina con un toque elegante. Perfectos para regalar, vender o disfrutar con el mate.
Ingredientes para conitos de chocolate blanco deliciosos
Rinde: 15 conitos medianos
- Chocolate blanco, 300 g.
- Dulce de leche repostero, 300 g.
- Galletitas tipo vainilla o de maicena, 15 unidades.
- Manteca, 1 cda (opcional, para afinar el baño).
Paso a paso ¡muy fácil!
Derretí el chocolate blanco a baño maría o en microondas en intervalos de 20 segundos, revolviendo para que no se queme.
Forrá los moldes de conitos (de silicona o papel) con una fina capa de chocolate y llevá a la heladera por 10 minutos hasta que solidifique.
Agregá el relleno: con una manga, colocá dulce de leche repostero hasta casi llenar el molde, dejando un pequeño espacio para cerrar.
Sellá con chocolate blanco derretido y apoyá una galletita encima para hacer de base.
Llevá a la heladera unos 20 minutos hasta que el chocolate endurezca completamente.
Desmoldá con cuidado y guardá en un recipiente hermético o en pirotines de papel.
La receta de conitos de chocolate blanco es una versión elegante del clásico conito argentino, que originalmente se hacía con chocolate semiamargo.
El dulce de leche repostero es ideal porque mantiene su forma y no humedece la base.
Podés conservarlos hasta 10 días en un frasco hermético, en un lugar fresco y seco.
Si querés un plus, agregales coco rallado al borde o un toque de sal marina encima: ese contraste resalta el sabor del chocolate blanco de manera increíble. ¡Disfrutálos!.