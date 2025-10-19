Prepará esta receta deliciosa de alfajores de chocolate blanco, rellenos con dulce de leche
Hacete fan de esta receta de alfajores de chocolate blanco rellenos con dulce de leche. Dulzura total para acompañar el mate o el café.
Si sos fan del dulce de leche, esta receta de alfajores de chocolate blanco te va a robar el corazón. Son suaves, con una masa mantecosa que se deshace y una cobertura cremosa que los hace únicos. Ideales para acompañar el mate, regalar o simplemente darte un gustazo casero.
Ingredientes para alfajores perfectos
Rinde: 12 unidades grandes
- Manteca, 150 g.
- Azúcar impalpable, 100 g.
- Huevo, 1.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Fécula de maíz, 250 g.
- Harina 0000, 100 g.
- Polvo de hornear, 1 cdita.
- Dulce de leche repostero, 250 g.
- Chocolate blanco para baño, 250 g.
Paso a paso ¡muy fácil!
Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta que esté bien cremosa.
Agregá el huevo y la vainilla, y seguí batiendo hasta integrar.
Incorporá los ingredientes secos (harina, fécula y polvo de hornear) tamizados.
Mezclá sin amasar demasiado, hasta formar una masa suave.
Estirá la masa de ½ cm y cortá tapitas con un cortante redondo.
Llevá a horno medio (170 °C) por unos 10 minutos, sin que se doren.
Dejá enfriar y rellená con dulce de leche repostero.
Fundí el chocolate blanco a baño maría o microondas (de a intervalos cortos).
Bañá los alfajores y dejalos secar sobre papel manteca hasta que endurezca la cobertura.
La receta de alfajores de chocolate blanco tiene sus raíces en las versiones de pastelería artesanal, donde se buscaba una cobertura más suave que el baño de repostería tradicional.
Podés conservarlos hasta 5 días en un frasco hermético o en heladera si hace calor.
Un truco: agregales coco rallado al costado del relleno antes del baño para un toque más clásico y crocante.
Son perfectos para regalar o vender: ¡nadie se resiste a su dulzura!.