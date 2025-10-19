¡Animate con una receta distinta! Mermelada de zucchini casera: disfrutá de algo diferente
Lográ con esta receta una mermelada de zucchini casera con textura perfecta y sabor equilibrado, ideal para panes, tostadas o scones.
La receta de mermelada de zucchini es una opción original y deliciosa para aprovechar esta verdura en una versión dulce. Con pocos ingredientes y una cocción simple, lográs un resultado suave, dorado y con un sabor que sorprende. Ideal para acompañar panes, tostadas o quesos, esta mermelada casera se vuelve un clásico distinto.
Ingredientes para una mermelada perfecta
Rinde 3 frascos medianos
- Zucchini (sin cáscara), 1 kg.
- Azúcar, 600 g.
- Jugo de limón, 1 unidad.
- Ralladura de limón, 1 cdita.
- Esencia de vainilla, 1 cdita (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
Pelá los zucchinis, retirá las semillas si son grandes y rallalos finos o procesalos.
Colocalos en una olla con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá bien y dejá reposar 1 hora para que suelten líquido.
Llevá la olla a fuego medio y cociná revolviendo con cuchara de madera.
Cuando empiece a hervir, bajá el fuego y seguí cocinando entre 45 y 60 minutos, hasta que espese y tome color dorado.
Agregá la esencia de vainilla si querés darle un toque aromático.
Para comprobar el punto, colocá una gota sobre un plato frío: si no se corre fácilmente, está lista.
Envasá caliente en frascos esterilizados, cerrá bien y colocá boca abajo hasta que enfríen.
La mermelada de zucchini tiene un sabor suave y equilibrado, con un toque cítrico que la hace ideal tanto para desayunos como para acompañar quesos. Se conserva hasta 6 meses en frascos cerrados y esterilizados, o 2 semanas en la heladera una vez abierta. Podés darle un toque especial agregando jengibre rallado, canela o un poco de manzana verde para intensificar el sabor y la textura. Además, es perfecta para aprovechar zucchinis maduros de estación y evitar desperdicios. ¡Probála!.