En pocos pasos y fácilmente prepará esta receta de cheesecake con Oreo irresistible

Esta receta de cheesecake con Oreo es una opción irresistible para los amantes del chocolate y los postres cremosos. Con base de galletitas Oreo y un relleno suave de queso crema , este cheesecake es fácil de hacer y no necesita horno. Es una delicia perfecta para sorprender en cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

1- Procesar las galletitas Oreo hasta obtener un polvo fino.

2- Derretir la manteca y mezclarla con las Oreo procesadas.

3- Colocar la mezcla en un molde y presionar para formar la base del cheesecake.

4- Llevar a la heladera durante 20 minutos para que tome firmeza.

5- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua.

6- En un bowl mezclar el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla.

7- Batir la crema de leche hasta que esté semi montada.

8- Incorporar la gelatina disuelta y luego la crema a la mezcla de queso crema.

9- Agregar trozos de galletitas Oreo a la preparación.

10- Volcar sobre la base y llevar a la heladera durante al menos 4 horas.

Cheesecake de Oreo fácil y casero Cheesecake de Oreo fácil y casero Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El cheesecake con Oreo es un postre que combina lo mejor de las galletitas con la cremosidad del queso crema. Esta receta es ideal para quienes buscan una preparación sin horno, fácil y con un resultado espectacular. La base crocante de Oreo contrasta con el relleno suave, creando una textura irresistible. Además, se puede decorar con más galletitas, chocolate o crema para darle un toque extra. Es perfecto para celebraciones o para darse un gusto en casa. ¡A disfrutar!