Qué significa siempre olvidar fechas de cumpleaños, según la ciencia y la inteligencia artificial
Olvidar fechas importantes como los cumpleaños es más común de lo que parece, y la IA explica por qué nuestra memoria falla en estos casos.
Olvidar fechas importantes, como los cumpleaños de amigos o familiares es algo que le pasa a muchas personas y puede resultar frustante. Pero, ¿qué hay detrás de esta “desmemoria”? Psicología y tecnología se unen para dar algunas pistas.
La memoria y la atención: factores clave
Según los expertos en psicología cognitiva, olvidar cumpleaños no significa necesariamente desinterés. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de memoria activa y prioriza información que considera más relevante o urgente. Esto explica por qué recordamos una reunión de trabajo, pero olvidamos la fecha del cumpleaños de un amigo.
Por su parte, la inteligencia artificial identifica algunos patrones de quienes tienden a olvidar cumpleaños. La tecnología identifica que estas personas tienden a tener " sobrecarga de información diaria, poca rutina de revisión de fechas importantes o dependen de recordatorios externos".
En este sentido, puede tratarse de la gestión de prioridades del cerebro. Además, que factores como el estrés, el sueño o el uso de dispositivos electrónicos afecta a la capacidad para retener este tipo de información.
Trucos para no fallar
La IA recomienda utilizar algunas herramientas para no olvidar fechas importantes. Tales como usar calendarios digitales, notas visibiles en algun lugar de casa o dedicar algunos minutos para una rutina de revisión. Esto último puede ayudar a entrenar mejor la memoria.