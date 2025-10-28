Qué significa siempre olvidar fechas de cumpleaños, según la ciencia y la inteligencia artificial

Olvidar fechas importantes como los cumpleaños es más común de lo que parece, y la IA explica por qué nuestra memoria falla en estos casos.

La memoria prioriza información que considera importante, y las fechas de cumpleaños a veces quedan relegadas.

Olvidar fechas importantes, como los cumpleaños de amigos o familiares es algo que le pasa a muchas personas y puede resultar frustante. Pero, ¿qué hay detrás de esta “desmemoria”? Psicología y tecnología se unen para dar algunas pistas.

La memoria y la atención: factores clave Según los expertos en psicología cognitiva, olvidar cumpleaños no significa necesariamente desinterés. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de memoria activa y prioriza información que considera más relevante o urgente. Esto explica por qué recordamos una reunión de trabajo, pero olvidamos la fecha del cumpleaños de un amigo.

calendario Usar calendarios digitales o notas visibles puede ayudarnos a recordar las fechas de cumpleaños importantes. Shutterstock Por su parte, la inteligencia artificial identifica algunos patrones de quienes tienden a olvidar cumpleaños. La tecnología identifica que estas personas tienden a tener " sobrecarga de información diaria, poca rutina de revisión de fechas importantes o dependen de recordatorios externos".

En este sentido, puede tratarse de la gestión de prioridades del cerebro. Además, que factores como el estrés, el sueño o el uso de dispositivos electrónicos afecta a la capacidad para retener este tipo de información.