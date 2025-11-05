La gran tendencia que llega: el minimalismo cálido
Promete transformar los espacios interiores fríos y estructurados en espacios con vida.
El minimalismo se renueva con una palabra que lo dice todo: calidez. Se define como minimalismo cálido, ya es una tendencia y el objetivo es crear ambientes que se perciban hogareños y tranquilos, a través de colores cálidos, texturas y suavidad.
Mientras que el minimalismo convencional puede sentirse frío y estructurado, el minimalismo cálido une simplicidad e intencionalidad con colores terrosos, como también texturas y materiales naturales.
¿Por qué es tendencia? Porque en el contexto de nuestras vidas agitadas, la gente busca refugiarse en espacios que expresan calidez y una tranquilidad envolvente.
¿Cómo lograr el estilo minimalismo cálido? A través de los siguientes pasos:
Empezar con colores suaves
Los neutros son la base. En lugar de blancos puros o grises fríos, elegir colores cálidos y cremosos. Los colores tierra, los ocres suaves y los terracotas aportan profundidad y calidez.
La textura, protagonista
Usar lino, lana, madera sin tratar, piedra o arcilla. Las imperfecciones naturales dan autenticidad.
Calidez
El secreto está en las capas: textiles naturales, iluminación cálida y piezas con historia. Una alfombra o una manta pueden transformar el ambiente.
No saturar
El minimalismo cálido significa menos objetos, pero cada uno con propósito y alma. No se trata de la ausencia de cosas, sino de la presencia de las cosas adecuadas.