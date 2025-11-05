Conocé al gin mendocino que hizo historia en los Spirits Awards
Los detalles del destilado de Mendoza que se consolidó como referente del gin argentino y obtuvo la medalla de plata en el certamen más importante del país.
En Mendoza, un gin volvió a hacer historia; Kunuk 5973, de la destilería mendocina Espíritu Zorro, obtuvo la Medalla de Plata en la categoría Gin Contemporáneo de los Argentina Spirits Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos de la región.
Kunuk se destacó entre más de 600 muestras de destilados de toda Sudamérica, en una cata a ciegas donde el equilibrio, la estructura y la fidelidad al estilo contemporáneo fueron claves.
Inspirado en raíces huarpes, el nombre “Kunuk” remite a una antigua bebida ritual elaborada con maíz. Desde esa conexión simbólica, el gin reinterpreta la herencia local con una mirada moderna: base de maíz, botánicos regionales y una identidad sensorial inconfundible.
Cada lote se destila en un alambique de cobre de 150 litros, donde el tiempo, la paciencia y la alquimia hacen su trabajo. El perfil aromático mezcla enebro silvestre, hojas de aguaribay, aceitunas verdes, manzanas y pasas de uva, logrando una expresión andina única.
“Recibir este premio en nuestra tierra, rodeados de colegas y maestros que admiramos, es profundamente simbólico. Es un reconocimiento al oficio, a la pasión, y a esa búsqueda incesante de identidad líquida que nos define”, expresó Juan Cristóbal Roby, uno de sus fundadores. Espíritu Zorro, su microdestilería en Chacras de Coria, ya había sido reconocida en Londres, Nueva York y Chile, pero este galardón tiene un valor especial: es el reconocimiento de la tierra que lo vio nacer.