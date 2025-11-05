Conocé al gin mendocino que hizo historia en los Spirits Awards

Los detalles del destilado de Mendoza que se consolidó como referente del gin argentino y obtuvo la medalla de plata en el certamen más importante del país.

En Mendoza, un gin volvió a hacer historia; Kunuk 5973, de la destilería mendocina Espíritu Zorro, obtuvo la Medalla de Plata en la categoría Gin Contemporáneo de los Argentina Spirits Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos de la región.

KUNUK 2 El destilado mendocino se consolidó como referente del gin argentino. Kunuk se destacó entre más de 600 muestras de destilados de toda Sudamérica, en una cata a ciegas donde el equilibrio, la estructura y la fidelidad al estilo contemporáneo fueron claves.

Inspirado en raíces huarpes, el nombre “Kunuk” remite a una antigua bebida ritual elaborada con maíz. Desde esa conexión simbólica, el gin reinterpreta la herencia local con una mirada moderna: base de maíz, botánicos regionales y una identidad sensorial inconfundible.

KUNUK 3 Kunuk 5973 obtuvo la Medalla de Plata en el certamen más importante del país. Cada lote se destila en un alambique de cobre de 150 litros, donde el tiempo, la paciencia y la alquimia hacen su trabajo. El perfil aromático mezcla enebro silvestre, hojas de aguaribay, aceitunas verdes, manzanas y pasas de uva, logrando una expresión andina única.