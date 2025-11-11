Netflix sorprende con esta historia de ciencia ficción inspirada en un exitoso libro
El clásico de terror de Mary Shelley volvió a la pantalla grande y a Netflix con una versión emocionante.
Una esperadísima película de ciencia ficción llegó a Netflix y vuelve a enamorar a los espectadores con la magia del séptimo arte. Se trata del nuevo film de Guillermo del Toro, que reúne todos los elementos característicos del universo del exitoso director mexicano.
La historia está basada en Frankenstein o el Prometeo moderno (1818), la legendaria obra de Mary Shelley que del Toro llevó al cine después de años de desarrollo. Ahora, la película se puede disfrutar en streaming y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.
Netflix: una versión más emocional del clásico
Lejos de apostar únicamente al terror, el director propone una lectura más íntima y emocional del clásico. Explora la compleja relación entre el creador y su criatura, y se adentra en temas profundos como la culpa, la obsesión y la incomprensión. Todo desemboca en una poderosa reflexión: somos lo que hacen con nosotros.
La película aterrizó en Netflix el 7 de noviembre y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos. Según la plataforma de mediciones FlixPatrol, ya lidera el ranking en numerosos países.
Para quienes disfrutan de las historias que combinan espectáculo visual con reflexión, esta producción es ideal para ver tanto en pantalla grande como desde casa. Del Toro entrega una obra que mezcla el horror con un dramatismo humano intenso, y al estar disponible en Netflix, está al alcance de un click.
Si ya la viste: la próxima recomendación
El universo gótico continúa expandiéndose con "La novia", dirigida por Maggie Gyllenhaal, será uno de los grandes estrenos del próximo año. Una historia con tintes de noir que promete mantener vivo el espíritu clásico del cine fantástico.