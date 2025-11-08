Netflix: la aclamada película de Guillermo del Toro que todos están viendo en cines y streaming

El clásico de Mary Shelley esta en Netflix y es la película imperdible del fin de semana, una joya de Guillermo del Toro en el catálogo de streaming.

Tras su paso por los cines, donde recibió ovaciones y excelentes críticas, Frankenstein, la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, ya está disponible en Netflix. Dirigida por el multipremiado Guillermo del Toro, la película combina terror gótico, drama y una puesta visual que deslumbra.

Frankenstein: del Festival de Venecia al top 1 de Netflix La película fue presentada en la competencia oficial del Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de 13 minutos. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión de Frankenstein se destaca por tener un enfoque emocional y una narrativa que trae al mito a la actualidad con una mirada contemporánea.

Con una duración de 2 horas y 32 minutos, el film fue elogiada por la crítica especializada y obtuvo un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes. Desde su llegada a Netflix el viernes 7 de noviembre, se posicionó rápidamente entre las más vistas en Argentina y otros países de la región.

frankestein Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley con una estética visual impactante. Foto: Archivo Una apuesta segura para el fin de semana Si te gustan las historias oscuras, los clásicos reinventados y el cine de autor, esta película es una opción ideal. Del Toro logra una versión potente y sensible del monstruo más famoso de la literatura, con una producción que cuida cada detalle: desde el vestuario hasta los efectos especiales, propio del director.