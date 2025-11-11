Los libros que recomienda Dua Lipa: escritoras poderosas

Dua Lipa y las autoras que marcaron su club de lectura y su visión del mundo. Estas voces femeninas son potentes... es solo una muestra.

Dua Lipa lee, elige y comparte libros escritos por mujeres. La cantante siente una conexión profunda con los relatos de estas escritoras, sus puntos de vista y la forma en que construyen personajes que respiran realidad, y su club de lectura se volvió un espacio donde el público conversa, compara experiencias y encuentra historias que dejan huella en la vida diaria de cada lector.

Dua Lipa y sus recomendaciones con voces femeninas Dua Lipa formó su club de lectura a través de su plataforma #Service95, donde abre un espacio de intercambio sobre literatura y pensamiento. Allí propone títulos que la acompañan durante distintos momentos. Su selección no busca solo entretener, también busca despertar curiosidad y reflexión. Al leer escritoras contemporáneas y de distintas regiones, invita a conocer voces diversas que cuentan mundos intensos, complejos y cercanos.

dualipa Entre sus recomendaciones más comentadas se encuentra El cuento de la criada de Margaret Atwood, una distopía que sacude al lector con su mirada sobre el control y el cuerpo femenino. Dua Lipa destaca cómo este libro expone tensiones sociales que aún se sienten presentes. También recomienda Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, un conjunto de relatos cargados de atmósferas densas que rozan el terror urbano. La autora argentina construye imágenes que quedan en la memoria, y ese impacto emocional es parte de lo que atrae a la cantante.