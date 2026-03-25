Dónde queda la cárcel de San Onofre de El Marginal

La primera temporada de El Marginal se lanzó en 2016 y fue un éxito. Hoy está disponible en Netflix. Aquí, una curiosidad sobre la cárcel donde se filmó.

La primera temporada de El Marginal, creada por Sebastián Ortega, se estrenó en 2016 y rápidamente se convirtió en un éxito por su crudeza y realismo. Está disponible en Netflix y no pasa desapercibida por los usuarios de la popular plataforma de streaming. La serie combina acción, drama y tensión, mostrando la violencia y las reglas dentro del mundo carcelario.

La trama sigue a Miguel “Pastor” Palacios, un expolicía que se infiltra en la prisión de San Onofre haciéndose pasar por un preso para desarticular una banda que secuestró a la hija de un juez.

El reparto incluye a actores destacados como Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Gusmán y Claudio Rissi. La primera temporada tiene 13 episodios, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos.

Embed - El Marginal - Tráiler En Español Dónde queda el penal de San Onofre de El Marginal La primera temporada de El Marginal se filmó principalmente en Buenos Aires, Argentina. La mayor parte de la historia transcurre dentro de la cárcel de “San Onofre”. Pero, ¿dónde queda este penal? Lo cierto es que es una locación ficticia: se utilizó una ubicación real adaptada como set carcelario: el ex Penal de Caseros, un lugar emblemático en la provincia que sirvió como escenario para recrear las celdas, patios y pasillos del penal.

Se encontraba en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. Ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense, cerca de la Avenida de Mayo y de la estación Caseros del tren Urquiza.