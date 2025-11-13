Kate Middleton y Camilla Parker Bowles apostaron por looks gemelos en un día histórico

Las dos figuras más visibles de la realeza británica, Kate Middleton y Camilla Parker, mostraron sincronía total en el Día del Recuerdo. ¡Mirá que se pusieron!

Camilla y Kate: el look coordinado que sorprendió en el Día del Recuerdo.

Cada año, noviembre en Londres se tiñe de negro y rojo. El Día del Recuerdo, conocido como Remembrance Day, es una de esas jornadas en las que la monarquía británica encarna con su vestimenta el respeto y la tradición, y cuando los miembros de la familia real se reúnen frente al Cenotafio para rendir homenaje a los caídos en guerra. En esta ocasión, Kate Middleton y Camilla Parker Bowles acapararon la atención al aparecer con atuendos prácticamente idénticos.

Ambas eligieron looks en negro total, una elección esperada. Kate, la Princesa de Gales, se inclinó por un abrigo estructurado de Catherine Walker, su diseñadora predilecta, con cuello estilo militar y botones dorados perfectamente alineados. En tanto, Camilla Parker Bowles, la Reina Consorte, lució un abrigo negro clásico, de líneas suaves y una silueta más fluida, aunque igual de formal. En ambas, el detalle inconfundible fue la amapola roja, ese pequeño símbolo que desde hace décadas representa la memoria y el sacrificio.

Desde las escalinatas del Cenotafio, sus siluetas se recortaron casi en espejo. Los sombreros con ala ancha (uno más rígido, otro de curvas ligeras) reforzaron esa sensación de coordinación involuntaria. Las cámaras capturaron el momento en el que, bajo un cielo gris y sereno, las dos inclinaban la cabeza en el mismo gesto solemne.

Aunque las redes no tardaron en señalar la “coincidencia” con humor y sorpresa, lo cierto es que la elección compartida distó de ser un error de coordinación. En la familia real, la moda también es lenguaje, y en esta ocasión ambas enviaron el mismo mensaje de unidad, respeto y continuidad institucional.

El abrigo de Kate, con su estructura militar y su precisión británica, evocó la disciplina y la fortaleza que ella representa en el imaginario popular. Camilla, en cambio, aportó un aire más maduro y maternal, con un diseño que reflejó su papel como símbolo de estabilidad al lado del Rey Carlos III.