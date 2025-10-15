Kate Middleton enfrentó su día con un look dos en uno: mira cómo es

Del protocolo al terreno irlandés, no te pierdas el look de Kate Middleton que mostró su versatilidad.

Durante la visita de la princesa de Gales a Irlanda del Norte, Kate Middleton ejerció su rol diplomático con elegancia y practicidad, al optar por un look dos en uno que recorrió desde el ceremonial hasta lo rural. Su elección estilística fue una muestra de que la moda real también sabe cómo adaptarse a contextos cambiantes.

Para el acto formal, lució un abrigo midi verde musgo de Alexander McQueen, tonalidad sobria que conversaba con el entorno irlandés y ofrecía prestigio. Lo combinó con una falda de tweed italiano de Ralph Lauren y un jersey negro de cuello alto, creando una paleta clásica con matices.

En algún momento del día, adaptó su look para caminar o recorrer terrenos más exigentes, por lo que sumó una chaqueta Barbour encima y cambió sus zapatos por botas más cómodas, una transición pensada, elegante, sin perder coherencia con su look inicial. Esa versatilidad funcionó como recordatorio de que una figura pública debe vestir tanto para el protocolo como para lo cotidiano.

No fue casual que reutilizara su abrigo de 2022, llevado en la misa de Navidad en Sandringham. Esa decisión de reciclar piezas habla de una identidad estética más sostenible y consciente, algo que muchas royals modernas vienen trabajando. Además, el verde elegido no fue caprichoso, puesto que el mes había visto un ascenso del tono entre otras figuras reales, como la reina Letizia o Máxima con sus conjuntos verde oliva.

Como detalles simbólicos, Kate usó pendientes en forma de trébol, en homenaje a Irlanda. Su peinado estuvo suelto con ondas y raya hacia un lado, mientras que el maquillaje se mantuvo en la línea natural que la caracteriza.