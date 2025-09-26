Kate Middleton quiere ser Lady Di: se tiñó de rubia y mira lo que se puso

La princesa de Gales, Kate Middleton, brilló con su nueva melena dorada y una referencia a Lady Di que cautivó al público.

El regreso de Kate Middleton a la vida pública ha sido motivo de expectativa. La princesa de Gales, que meses atrás había retomado su agenda oficial después de atravesar un cáncer, sorprendió con un cambio estético en el que estrenó una melena rubia dorada, un giro que rompió con años de fidelidad al castaño oscuro y que, al instante, disparó comentarios sobre el simbolismo detrás de su decisión.

A comienzos de septiembre, acompañó al príncipe Guillermo en el Museo de Historia Natural y allí dejó ver el nuevo tono de su cabello. Ese dorado luminoso, trabajado en ondas suaves y con volumen, resignificó por completo su identidad visual. No se trató de un detalle superficial, sino de un gesto cargado de intencionalidad. Para muchos, el rubio de Kate fue una especie de manifiesto sobre resiliencia y superación.

En la cena de Estado en el Castillo de Windsor, durante la visita de Donald Trump, Kate Middleton apareció con un look de vestido strapless de Phillipa Lepley confeccionado en crepe de seda blanco y un sobreabrigo de encaje dorado bordado a mano.

No obstante, lo más comentado de la noche fue la elección de la tiara Cambridge Lover’s Knot. La pieza de perlas y diamantes, que había sido favorita de Diana, volvió a vincular a Kate con la memoria de su suegra. No fue la primera vez que la usó, pero en este contexto la tiara se transformó en un mensaje de respeto a la herencia real y, al mismo tiempo, voluntad de reinterpretar los símbolos.

