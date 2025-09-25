Natalia Oreiro lanzó sorprende con un look con tendencias para primavera

Natalia Oreiro combinó falda de tul, blusa de volados y mary jane en un estilismo bohemio para su nueva campaña de lentes. ¡Mirá las fotos!

Natalia Oreiro y el regreso de lo bohemio romántico.

En la campaña gráfica de sus lentes, Natalia Oreiro eligió un estilismo que parecía sacado de un cuento romántico, pero en sintonía con las tendencias que se imponen para la primavera 2025.

El look estaba compuesto por una falda de tul vaporosa en tono neutro, combinada con una blusa de volados. En los pies lució unos zapatos mary jane (las clásicas guillerminas) que marcaron un regreso fuerte esta temporada.

Los accesorios hicieron el resto, con un moño XL usado como vincha y un par de lentes retro que redondearon el estilismo. Estos detalles nostálgicos le dieron a la campaña una impronta de época, pero con un toque actual que se sintió muy moderno y tipo aspiracional.

Las tendencias de la temporada marcan siluetas amplias, vestidos con vuelo y faldas midi como ítems centrales. Estampas delicadas, desde flores hasta gráficos más intensos se suman al mix. El boho chic reaparece con moños, accesorios maxi y detalles artesanales que renuevan ese espíritu libre.

Instagram: nataliaoreirogafas