Antonela Roccuzzo y su look en su debut como embajadora

Antonela Roccuzzo inauguró su rol educativo con un look camel elegante y relajado. ¡No te pierdas las fotos!

Antonela Roccuzzo empezó una nueva etapa. La rosarina anunció en sus redes que se convirtió en embajadora de Estudiar es mejor, una organización que se dedica a construir escuelas y abrir oportunidades en comunidades donde más se necesitan. Lo comunicó en un posteo que fue directo y conmovedor: "Hoy me sumo como embajadora social de @estudiaresmejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan... Transforman realidades desde las aulas, acompañando a estudiantes, familias y comunidades enteras".

La noticia llegó acompañada de un look que consistía de una campera de cuero oversize en tono camel, color que pisa fuerte este año, combinada con un top neutro y un jean de tiro alto en azul oscuro. El resultado fue un equilibrio perfecto entre lo elegante y lo descontracturado, ideal para visitar una escuela, charlar con directivos y acercarse a estudiantes.

El detalle que redondeó el look estuvo en los complementos, puesto que llevó un bolso tejido en marrón chocolate, que le sumó un toque de textura y un aire artesanal a la propuesta, y unos zapatos negro.

En cuanto al maquillaje, optó por una paleta cálida de sombras en tonos tierra, labios nude y piel natural. El pelo lo llevó suelto, como acostumbra, lo que reforzó esa idea de cercanía y naturalidad. En joyería se inclinó por el minimalismo, con unos aros pequeños y redondos en dorado, un reloj y algunos anillos finos.

Camel, jean y cuero oversize: la fórmula de Antonela Roccuzzo. Instagram: antonelaroccuzzo