Mirá el vestido blanco de Antonela Roccuzzo que será furor en Año Nuevo

Antonela Roccuzzo sorprendió con el vestido blanco más inspirador, con un diseño etéreo y minimalista, perfecto para celebrar el año nuevo.

Cada vez que Antonela Roccuzzo comparte un look, las redes estallan. Esta vez, la esposa de Lionel Messi mostró un vestido blanco que se posicionó como referente inmediato de lo que veremos en las fiestas de fin de año y en 2026.

El diseño, de silueta relajada y caída fluida, se apoyó en la fuerza del minimalismo. Con un escote halter profundo (uno de los cortes más vistos en las pasarelas del 2025 y que seguirá vigente el próximo año), el vestido tuvo sensualidad como frescura a la vez.

Dentro de la estética del “quiet luxury”, el blanco representa un símbolo de sobriedad y luminosidad. El efecto columna generado por los pliegues verticales suaves le dio movimiento y naturalidad, alejándose de la rigidez que dominó temporadas pasadas.

Sin ornamentos excesivos, Antonela apostó por un lujo silencioso donde la calidad del textil y el corte hablaron por sí solos. Las joyas fueron sobrias y delicadas, y acompañaron sin restar protagonismo al vestido. El resultado fue un look que demostró que la verdadera elegancia reside en los detalles mínimos.

No te pierdas las fotos del look de Antonela Roccuzzo: Antonela-Roccuzzo-impone-el-vestido-blanco-minimalista-que-sera-tendencia-en-2026-7.jpg Antonela Roccuzzo y el look que anticipó las tendencias de 2026. Instagram: antonelaroccuzzo