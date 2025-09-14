Antonela Roccuzzo en modo tenista: el look total white que encendió Instagram

Antonela Roccuzzo mostró un conjunto deportivo elegante y cómodo con una prenda híbrida que suma estilo a la cancha. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una historia donde se la vio lista para jugar al tenis, y el look elegido fue un total white de aire deportivo.

En la historia, que publicó para sus más de 40 millones de seguidores en Instagram, Antonela apareció con un conjunto de top ajustado, skort (esa prenda híbrida que combina falda y short para brindar comodidad), zapatillas blancas y medias al tono.

La elección pertenece a Adidas, una de las marcas deportivas con las que colabora desde hace tiempo. Fue con esa misma firma que en abril de este año lanzó su propia línea de indumentaria en un megaevento que se celebró de manera simultánea en Argentina y Estados Unidos.

Lejos de ser únicamente “la esposa de Messi”, Antonela viene consolidando una identidad propia en la que el fitness y la moda se entrelazan como parte de un mismo relato.