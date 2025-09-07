El hombre detrás de la foto de la boda de Messi que ahora conmueve al mundo

Aquella boda, que ya era histórica por la magnitud de sus protagonistas, se vuelve a recordar gracias a una foto que atravesó fronteras.

Un fotógrafo retrató el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y ahora recibió un premio internacional que lo puso en boca de todos. Su nombre es Andrés Preumayr y, aunque ya era respetado en el ámbito de eventos sociales, este reconocimiento le otorgó un brillo especial que revive aquel inolvidable 30 de junio de 2017.

La foto premiada La boda de Messi se celebró en Rosario con una lista de invitados que mezclaba figuras del fútbol, celebridades y familiares. El complejo City Center fue el escenario donde se vivió una noche de lujo, baile y estricta privacidad. Sin embargo, lo que más resalta al recordar esa fecha es cómo las imágenes lograron condensar la emoción y el magnetismo de la pareja.

Preumayr no llegó a la boda por azar. Tiempo antes había trabajado en la unión de Paula, la hermana de Antonela, y esa experiencia lo acercó a la familia. Con esa referencia y su estilo personal, fue elegido para inmortalizar el evento más esperado del año en Argentina. Su responsabilidad era enorme, y aun así supo estar a la altura de una celebración rodeada de secretos y expectativas.

Nueva foto premiada y, como todas, también tiene su historia.Si bien es una foto de hace unos añ