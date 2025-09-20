El detalle inesperado en la camisa blanca de Letizia Ortiz que marcó su look final en Egipto

Letizia Ortiz, reina consorte de España , apostó por blanco total en su último día en Egipto. No te pierdas las fotos de su look.

El viaje de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz a Egipto llegó a su fin después de varios días de actos oficiales, visitas culturales y encuentros bilaterales que reafirmaron el vínculo entre España y el país árabe. Durante toda la semana, Letizia desplegó una serie de looks que marcaron la pauta de su estilo versátil y refinado.

Ese último día incluyó visitas al Museo de Luxor, donde los arqueólogos españoles Myriam Seco y José Manuel Galán guiaron a los monarcas entre piezas descubiertas en excavaciones recientes. A lo largo del viaje, Letizia combinó la formalidad de cada compromiso con looks pensados para el clima cálido y el marco histórico único.

El cierre estuvo marcado por un conjunto monocromático que tuvo como protagonista una blusa tipo sahariana, en blanco impoluto, ajustada con cinturón en la cintura, mientras que las mangas arremangadas le dieron un toque más relajado.

La camisa, distinta a las clásicas camisas rectas, se convirtió en la pieza clave, puesto que equilibró sobriedad y contemporaneidad, y le dio un aire más relajado sin perder elegancia. Acompañó con un pantalón ancho de corte recto, probablemente en lino o algodón. El estilismo se completó con accesorios en tonos neutros, en especial un bolso beige con correa larga tipo bandolera, pieza que funcionó como contrapunto cromático suave.

La reina Letizia brilló en Egipto con un look total white y camisa sahariana.