La reina Letizia Ortiz se fue de viaje y su look impacta en internet

Mirá el conjunto de Hugo Boss con el que Letizia Ortiz impactó en Barajas. Todos los detalles de la despedida real en el aeropuerto.

La mañana madrileña del 16 de septiembre estuvo marcada por un movimiento particular en la Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Felipe VI y la reina Letizia se despidieron allí, en un acto formal y sobrio, antes de embarcar hacia Egipto para iniciar la primera visita de Estado del año, que se extiende hasta el 19 de septiembre.

No se trató solo de un viaje con peso político y cultural, también fue una oportunidad para volver a mirar de cerca la elegancia con la que la reina española suele encarar estos momentos

Letizia apareció con un traje de dos piezas de Hugo Boss en blanco puro: chaqueta ajustada de corte clásico y pantalón recto, un conjunto que ya había lucido en el 40 aniversario de la jura de bandera de Felipe VI en Zaragoza. Esta repetición, lejos de restar, reforzó el mensaje de sobriedad y de un vestuario pensado para la relectura. Lo acompañó con stilettos negros, un bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera y un par de pendientes dorados con pequeños brillantes firmados por Bárbara Goenaga.

El detalle cromático fue contundente, de blanco absoluto interrumpido solo por negro en los accesorios. Un código sencillo, de alto impacto visual, pensado para proyectar autoridad y frescura a la vez. No era un simple look de aeropuerto, sino el primer gesto de un viaje con un trasfondo diplomático cargado de historia.

La agenda en Egipto incluyó una primera parada con la comunidad española residente en El Cairo, donde el millar de compatriotas esperaba a los monarcas. El miércoles, en el Palacio Al-Ittihadiya, Felipe VI se reunió con el presidente Abdelfatah Al-Sisi y su esposa Entissar Amer, mientras Letizia desplegó una agenda paralela que la llevó a la Fundación Sultán, en la llamada Ciudad de los Muertos, uno de los espacios más enigmáticos de la capital egipcia.