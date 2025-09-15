Antonela Roccuzzo tiene nuevo look: dicen que rejuveneció y te contamos por qué

Antonela Roccuzzo apostó por un look distinto en su pelo, de bajo mantenimiento y efecto sunkissed en un mismo color. ¡Mirá!

Con la llegada de la primavera, Antonela Roccuzzo apostó por un corte XL en capas largas, acompañado de mechas balayage caramelo y ondas descontracturadas. Su estilista, Dafne Evangelista, fue la encargada de mostrar el resultado, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes.

Se trata de una técnica que aporta movimiento y liviandad al pelo largo, evitando que caiga pesado o sin forma. Es la manera más simple de refrescar un look sin perder centímetros de melena, algo muy bueno para quienes aman el largo pero buscan dinamismo.

La coloración fue otro punto alto. Sobre la base castaña oscura de Antonela, las mechas en tonos miel y caramelo le sumaron contraste y luz, logrando ese efecto sunkissed tan buscado. Además, al ser una técnica de bajo mantenimiento, el balayage permite que el look se mantenga fresco sin necesidad de visitas constantes a la peluquería.

El styling elegido fue un clásico contemporáneo de ondas beach waves, con un acabado relajado, casi imperfecto, que da naturalidad. No se trató de ondas rígidas ni demasiado marcadas, sino de un movimiento con textura que transmite frescura y un aire actual. La raya al medio también sumó lo suyo, puesto que al dividir el cabello de manera equilibrada, estiliza y resalta las facciones.

No te pierdas las fotos del nuevo look de Antonela Roccuzzo: el-beauty-look-de-antonela-roccuzzo-foto-instagramdafneevangelista-XOGVIKBFDFFHXD6PSKKHE4KVJU Por qué el balayage caramelo es la técnica favorita de Antonela Roccuzzo. Instagram: dafne_evangelista